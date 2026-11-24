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O deputado americano Jimmy Gomez anunciou renúncia após o Comitê de Ética da Câmara dos EUA apontar má conduta sexual contra uma assessora. O caso amplia a crise no Congresso em meio a denúncias contra parlamentares. Confira os detalhes do relatório e os desdobramentos.

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O deputado democrata Jimmy Gomez, da Califórnia, anunciou na segunda-feira 23 que vai deixar o cargo no Congresso dos Estados Unidos, depois que o Comitê de Ética da Câmara divulgou um relatório que aponta “evidências substanciais” de que ele cometeu má conduta sexual. O documento revelou que o político empregou investidas sexuais indesejadas e manteve contato sexual não consentido com uma funcionária.

O relatório afirma que a conduta de Gomez, 51 anos, causou à assessora um sofrimento significativo e contínuo, contribuindo para a sua decisão de deixar seu emprego na Câmara. Em resposta ao documento, o democrata anunciou que renunciará ao seu mandato no dia 1º de dezembro, embora sustente que possui “fortes divergências em relação ao relatório do Comitê e às suas conclusões”.

“Reconheço a gravidade do relatório do Comitê de Ética e, como afirmei anteriormente, assumo total responsabilidade pelos erros pessoais que cometi fora do meu casamento”, declarou ele, segundo a emissora CBS News.

Gomez já deixaria o Congresso em janeiro de 2027, uma vez que foi derrotado na disputa pela reeleição por uma colega do partido, a deputada eleita Angela Gonzales-Torres. Ele cumpria seu quinto mandato, totalizando 10 anos na Câmara.

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Padrão preocupante

Este foi apenas o caso mais recente envolvendo alegações de má conduta sexual por parte de um parlamentar da Câmara. Dois outros legisladores renunciaram no início deste ano para evitar enfrentar uma votação sobre a sua expulsão.

Um terceiro membro foi alvo de uma moção de censura devido às suas interações com duas assessoras de sua equipe. É possível que, ao deixar o cargo antecipadamente, Gomez consiga evitar sanções mais severas por parte de seus colegas.

Em seu caso, o Comitê de Ética investigou, inicialmente, um relato de que Gomez teria sido visto beijando uma funcionária mais jovem em uma festa organizada pelo então deputado Eric Swalwell. Esse relato surgiu pouco depois de Swalwell — também um democrata da Califórnia — ter se demitido em meio a suas próprias acusações de má conduta sexual.

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O caso contra Gomez

A apuração começou em agosto, depois que as advogadas da funcionária da Câmara acusaram Gomez de contato sexual inadequado. Na ocasião, ele sustentou que, embora tivesse cometido erros, suas ações foram consensuais.

O Comitê de Ética ouviu uma mulher — identificada no relatório apenas como “Testemunha 1” —, que relatou que o deputado fez investidas sexuais indesejadas contra ela em duas ocasiões: uma em público e outra em seu gabinete no Congresso, na época em que ela trabalhava na Câmara.

Ela alegou que, em fevereiro de 2024, enquanto estavam em um bar em Washington, D.C., Gomez “colocou a mão por dentro da minha saia”, descrevendo o episódio como algo “totalmente sem consentimento”. A conduta de Gomez causou à funcionária da Câmara um “sofrimento significativo e contínuo”, contribuindo para sua decisão de deixar o cargo, segundo o relatório.

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As advogadas da acusante, Lisa Banks e Sarah Nesbitt, afirmaram em um comunicado na segunda-feira que Gomez “abusou do poder que lhe foi conferido pelos eleitores” e que, com suas ações, “estava, na prática, destruindo os sonhos dela de seguir uma carreira no serviço público”.

Embora tenham elogiado o relatório, as advogadas ressaltaram que a conduta de Gomez “não ocorreu de forma isolada”, e pediram que o Congresso tome medidas imediatas para “conter o que o relatório descreve como uma ‘cultura tóxica e predatória'”.