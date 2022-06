Deputada republicana: Jesus morreu porque não tinha fuzis suficientes

A deputada do Partido Republicano do Colorado, Estados Unidos, Lauren Boebert, disse que Jesus Cristo poderia ter sobrevivido à morte caso tivesse rifles de assalto, durante um evento cristão realizado no último final de semana.

Em seu discurso, Boebert disse que ‘pequenos trolls do Twitter’ muitas vezes desafiam sua posição pró-armas ao questionar se Jesus precisava de uma arma.

Lauren Boebert claims Jesus “didn’t have enough [AR-15s] to keep his government from killing him.” pic.twitter.com/dTC9O7ZFDz — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) June 14, 2022

“Eles gostam de dizer que Cristo não precisava de um AR-15. Quantos destes vocês acham que ele teria? Bom, ele não teve o suficiente para impedir que seu governo o matasse”, afirmou, seguida por algumas risadas do público.

Em outra declaração a favor da posse de armas, a deputada fez referência ao primeiro assassinato descrito na Bíblia, no qual Caim, filho de Adão e Eva, mata seu irmão Abel.

“A cultura do cancelamento está aqui desde o início. Caim cancelou Abel. E adivinhe, não foi com um grande e assustador AR-15, foi com uma pedra. Então, não acho que seja uma questão de arma de fogo, acho que é uma questão de coração, uma questão de pecado”, afirmou.

No cristianismo, Jesus se sacrificou com o objetivo de lavar os pecados da humanidade e dissuadiu seus seguidores a não fazerem uso de violência. Segundo o Novo Testamento, ele se permitiu ser capturado pelas tropas romanas para ser crucificado e não apresentou resistência até a sua morte, pedindo ainda a um de seus discípulos que baixasse a espada no momento da prisão.

Na mesma conferência, Boebert fez mais um comentário polêmico ao afirmar que reza todas as noites para que “restem poucos dias a Joe Biden para que ele seja substituído o quanto antes”.

Lauren Boebert’s prayer for President Joe Biden: “May his days be few.” pic.twitter.com/1ft1LoYqnK — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) June 11, 2022

A deputada é investigada pela justiça do Colorado por acusações de desvio de fundos de campanha.