Deputada eleita é sequestrada no México

A deputada eleita pelo estado mexicano de Vera Cruz, Norma Azucena Rodríguez Zamora, foi sequestrada na noite de terça-feira (14), depois de um veículo preto ter colidido com o carro em que viajava pela rodovia México-Tuxpan. Não há ainda informações sobre seu paradeiro. Rodríguez estava a caminho da Cidade do México em companhia de sua secretária e do motorista. Os sequestradores provocaram o acidente para forçar a deputada eleita a entrar do carro deles. Seus acompanhantes ficaram feridos.

A polícia do Estado de Hidalgo, onde deu-se o rapto, montou uma operação para identificar e localizar os sequestradores e libertar Rodríguez, segundo o jornal La Jornada Vera Cruz. As razões do sequestro não são conhecidas, mas políticos com planos de interferir nos negócios das organizações criminosas costumam se tornar alvos delas, mencionou a BBC.

Aos 32 anos de idade, ela foi a única candidata do Partido da Revolução Democrática (PRD) a eleger-se no último pleito legislativo em Vera Cruz. Deverá tomar posse no próximo dia 1º de setembro. Rodríguez foi prefeita da cidade de Tihuatlán, em Vera Cruz.