Deputada democrata faz discurso recorde de 8h sobre imigração

Nancy Pelosi, a líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, quebrou o recorde da Casa e fez um discurso de oito horas sobre a importância de uma legislação que proteja mais de 800.000 jovens imigrantes da deportação.

A deputada, de 77 anos, passou grande parte de seu discurso lendo cartas que recebeu de jovens que terão seu direito de permanência no país expirado no próximo mês, depois que o presidente Donald Trump encerrou o Daca, programa que garantia o status legal aos imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças.

Pelosi também citou trechos da Bíblia e frases do papa Francisco. O departamento responsável pela história da Câmara dos Representantes, o Office of the House Historian, confirmou que o discurso da democrata foi o mais longo já registrado na história da Casa.

O recorde anterior de discurso mais longo era de Champ Clark, um congressista do Missouri que falou por 5 horas e 15 minutos em 1909.

Estratégia

Pelosi é contra a aprovação de uma nova lei orçamentária para o governo americano enquanto a questão dos “dreamers” – como são conhecidos os jovens imigrantes que correm risco de deportação – não for discutida pelo Congresso.

O novo projeto de orçamento, que prevê os gastos do governo nos próximos dois anos, foi aprovado na quarta-feira pelo Senado e agora deve ser votado pela Câmara dos Representantes. Contudo, assim que o resultado dos senadores foi divulgado, Pelosi se pronunciou e garantiu que não permitiria a passagem do documento pelos deputados antes que o tema da imigração fosse resolvido.

A deputada decidiu então usar uma manobra muito comum no Congresso americano, conhecida como “filibuster”. Trata-se de uma tática para atrasar as discussões de propostas entre os congressistas, usando longos discursos.

O orçamento federal atual expira à meia-noite (horário local de Washington) desta quinta-feira, por isso espera-se que a Câmara aprove o novo acordo antes de seu vencimento para evitar a paralisação parcial do governo federal. Pelosi e outros democratas desejam atrasar ao máximo a votação e discussão sobre a nova lei orçamentária para pressionar os outros deputados a acatarem suas demandas.

O direito de fazer discurso por tempo ilimitado é concedido somente os líderes dos partidos no Congresso, por isso a democrata não pode ser interrompida durante sua longa fala. Pelosi começou seu pronunciamento por volta das 10h da manhã e só deixou o palanque depois das 18h.

A deputada, que usava sapatos de salto alto, ficou em pé o tempo todo, pois não é permitido sentar durante o discurso. Também não pode fazer pausas para ir ao banheiro ou descansar.