Deputada britânica revela lista de políticos com ‘má conduta sexual’

Uma parlamentar do Partido Trabalhista britânico revelou nesta quinta-feira a existência de uma suposta “lista de sussurros” com os nomes de cerca de 40 políticos para manter a distância em Westminster. As pessoas citadas são conhecidas por fazerem “bullying ou [apresentarem] má conduta sexual”, inclusive dois ex-ministros, segundo ela.

Charlotte Nichols, deputada trabalhista de Warrington North, disse ter sido aconselhada a não aceitar bebidas ou ficar sozinha com certos integrantes da Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico. Para se manter segura, ela admitiu que os evitaria “na medida do possível”, mesmo que isso significasse evitar trabalhar com eles.

“Precisamos estar cientes desses parlamentares de vários partidos políticos por causa de amigos que possam visitar o Parlamento, por causa de nossos funcionários e, claro, por nossa própria segurança e reputação profissional também”, afirmou a parlamentar à rádio BBC Radio 5 Live.

Nichols disse que a lista “não é 100%” completa, já que um indivíduo que a maioria das pessoas consideraria “bom e seguro” já a fez passar por uma situação angustiante.

Eleita em 2019, a política disse que teria o “emprego perfeito” se não fosse pelo abuso online e pela “cultura tóxica” dentro de Westminster.

“Todos nós sabemos [quem eles são] e nada é feito e eles continuam andando e fazendo seus trabalhos – e há esse tipo de cultura de impunidade nisso”, afirmou à BBC Radio 5 Live.

Ao jornal britânico The Guardian, uma deputada conservadora que não quis ser identificada disse que foi avisada sobre quais jornalistas do sexo masculino evitar no Parlamento e desejou que as mulheres não “tivessem que compartilhar esse tipo de informação – mas é o que fazemos”.

