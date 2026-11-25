Ler Resumo





Kilmar Ábrego García, salvadorenho deportado por engano pelo governo de Donald Trump que virou símbolo da resistência à ofensiva anti-imigração nos Estados Unidos, deixou o país por vontade própria após sucessivas batalhas judiciais e perseguições. Ele embarcou rumo à Espanha.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Kilmar Ábrego García, o salvadorenho que foi deportado por engano dos Estados Unidos em 2025 e transformado em símbolo da política anti-imigração de Donald Trump, deixou voluntariamente o país onde morou por quinze anos. Ele viajou rumo à Espanha na terça-feira 24.

O caso do homem de 31 anos foi um dos temas mais quentes da disputa política do ano passado em torno das deportações em massa ordenadas por Trump, uma prática que reduziu a capacidade dos imigrantes de contestar as ordens de expulsão. A deportação de Kilmar também levantou dúvidas sobre a disposição do governo em respeitar decisões judiciais.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, responsável pela aplicação das leis migratórias, disse estar “satisfeito” por Ábrego García “ter se autodeportado dos Estados Unidos para a Espanha”.

Deportado por engano

Residente em Maryland e casado com uma cidadã americana, Ábrego García foi uma das mais de 200 pessoas enviadas em março do ano passado para a megaprisão salvadorenha conhecida como Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), parte do acordo entre Trump e o governo de Nayib Bukele.

Ele vivia nos Estados Unidos sob um status legal de proteção desde 2019, quando um juiz determinou que não devia ser deportado, pois poderia sofrer represálias e correr risco de morte em seu país de origem.

Continua após a publicidade

Na época, os advogados do Departamento de Justiça admitiram que o salvadorenho havia sido deportado por um “erro administrativo”. Ele voltou aos Estados Unidos em junho do ano passado, e seu caso se tornou uma bandeira para aqueles que se opõem aos esforços de Trump para realizar deportações em massa.

Investidas sucessivas

Após seu retorno, Ábrego García foi detido novamente e acusado de tráfico de pessoas no estado do Tennessee. O caso foi posteriormente arquivado.

À margem do processo penal, agentes do ICE, a temida polícia de imigração dos Estados Unidos, voltaram a deter o homem e tentaram deportá-lo mais uma vez — primeiro para Uganda e depois para a Libéria, países com os quais o salvadorenho não possui qualquer laço.

Continua após a publicidade

Enquanto estava detido no Cecot, Ábrego García recebeu a visita do senador de Maryland Chris Van Hollen, que hoje disputa para tornar-se líder da maioria democrata no Senado a partir de 2027. O congressista anunciou na terça-feira que o imigrante havia deixado os Estados Unidos por vontade própria.

“Há um ano e meio, o governo Trump queria deixar Kilmar apodrecer em um gulag salvadorenho”, disse Van Hollen em comunicado. “Hoje, ele viaja para um país de sua escolha, como um homem livre, ileso e com dignidade”.

Continua após a publicidade

A rede CBS News, citando um funcionário do governo americano, informou que um juiz federal havia ordenado que Ábrego García deixasse os Estados Unidos até, no máximo, terça-feira.