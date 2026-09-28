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Deportações dos EUA fazem ‘cascata’ de violações de direitos, dizem especialistas da ONU

Relatório aponta riscos de maus-tratos, tortura e tráfico humano com o envio de 25 mil pessoas a países terceiros, sem vínculo com nacionalidade do imigrante

Por Sophia Paiva 28 set 2026, 15h58 | Atualizado em 28 set 2026, 16h42
ISSO, NÃO - Nova York: indignação contra a crescente deportação de imigrantes
ISSO, NÃO - Nova York: indignação contra a crescente deportação de imigrantes (Michael M. Santiago/Getty Images)
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Deportações dos EUA fazem ‘cascata’ de violações de direitos, dizem especialistas da ONU Priorize VEJA no Google

Um grupo de mais de vinte especialistas independentes das Nações Unidas alertou, nesta segunda-feira, 28, que a deportação de milhares de pessoas pelos Estados Unidos para países terceiros, sem relação com a nacionalidade dos imigrantes, estão “desencadeando uma cascata de violações dos direitos humanos” e aumentam o risco de abusos como tortura, escravidão e tráfico. O alerta veio dias após o governo Donald Trump entrar com um pedido emergencial perante a Suprema Corte americana para manter essa que é uma das práticas mais controversas de sua política migratória.

O recurso foi apresentado depois que o Tribunal Federal de Apelações do 1º Circuito, em Boston, colocou em vigor uma decisão que impõe garantias mínimas ao Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês): antes de remover alguém para um terceiro país, o governo precisa informar previamente o destino.

Acordos

Os Estados Unidos já assinaram acordos com mais de 35 países, incluindo Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Líbia e Sudão do Sul, para receber deportados. Na semana passada, uma investigação do grupo sem fins lucrativos Forbidden Stories e de um consórcio de jornalistas internacionais determinou que o número de imigrantes afetados pela política já ultrapassava os 25 mil no final de agosto.

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Entre eles está Paola Santos, brasileira de 21 anos natural de Caratinga, em Minas Gerais. Ela morava havia cinco anos em Massachusetts quando foi detida pelo ICE, a polícia de imigração americana. Depois de mais de um ano em centros de detenção, ela não foi enviada de volta ao Brasil: foi deportada para a Libéria, na África, país com o qual não tem qualquer vínculo sem saber inicialmente para onde estava sendo levada. Outro brasileiro foi enviado à Guiné Equatorial.

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O grupo de especialistas das Nações Unidas, incluindo os relatores especiais sobre direitos dos migrantes e sobre proteção de direitos e liberdades fundamentais no combate ao terrorismo, alertaram que tais acordos representavam “riscos crescentes de tortura, maus-tratos e desaparecimento forçado”.

Os arranjos também “violam o princípio do direito consuetudinário de não devolução em países ao redor do mundo que estão assinando acordos para aceitar aviões cheios de migrantes e refugiados removidos dos Estados Unidos”, alertaram eles em relatório.

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Riscos de violência

Os especialistas denunciaram que o envio de imigrantes para nações com as quais não têm vínculos pessoais, familiares ou históricos pode agravar os danos que os levaram a fugir para os Estados Unidos em primeiro lugar.

“Outros são enviados para lugares onde correm o risco de mais violência ou discriminação com base em gênero, orientação sexual, identidade de gênero ou defesa dos direitos humanos”, escreveram eles. “Em maior risco estão crianças, mulheres, pessoas com deficiência, vítimas de tráfico, pessoas LGBT, defensores de direitos humanos, apátridas e outras pessoas em situações extremamente vulneráveis. Para migrantes em situações de vulnerabilidade particular, as consequências podem ser fatais.”

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Os especialistas também informaram que notificaram os Estados Unidos e todos os outros governos envolvidos nos acordos, apontando que muitos dos países envolvidos não possuem “infraestrutura de processamento de asilo, instalações de detenção protetora, serviços adequados de saúde e saúde ou opções de reintegração sustentável”.

“Em muitos casos, esses países terceiros estão, eles próprios, mergulhados em conflitos, com suas próprias populações enfrentando deslocamento, fome e pobreza debilitante”, afirmaram os especialistas. “Todos os estados e territórios envolvidos devem imediatamente interromper esses arranjos.”

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TAGS:
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