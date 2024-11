Depois de uma sequência de tempestades, as Filipinas são atingidas por um supertufão

Depois de ser assolada por uma sequência atípica de tempestades violentas no último mês, as Filipinas foram atingidas neste domingo, 17, pelo supertufão Man-yi. O impacto do fenômeno meteorológico, caracterizado por um intenso ciclone tropical, foi descrito pelo serviço meteorológico nacional como de impacto “fatal”. Estima-se que mais de 1,2 milhão de pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas e se alojarem em abrigos antes da chegada do supertufão.

Até o momento nenhuma morte foi divulgada pelas autoridades locais, mas já se sabe que o Man-yi provocou muita destruição em vários pontos do país, situado no Sudeste da Ásia e exemplo implacável dos danos ocasionados pelas mudanças climáticas. Os alertas meteorológicos na região continuam diante da perspectiva que o supertufão se mantenha potencialmente perigoso ao atingir a província de Aurora, em Luzon, a ilha mais habitada e referência da economia nas Filipinas.

Até o momento, a ilha de Catanduanes foi um dos pontos mais atingidos pelo desastre natural. Fotos e vídeos de drone compartilhados nas redes sociais de Cesar Robles, prefeito do município de Panganiban, que fica no nordeste de Catanduanes, mostram que o supertufão arrancou árvores, derrubou linhas de energia e danificou vários prédios. Há ainda muitas chapas de ferro corrugado espalhadas pelas estradas da localidade. “Nunca vi um tufão tão forte. Ainda está um pouco inseguro, ainda há rajadas de vento e muitos destroços”, relatou o prefeito, na internet. Além dos moradores, vários turistas que estavam em hotéis de luxo da região, como o L’Sirene Boutique Resort, na cidade de Baler, em Aurora, também deixaram o local. “Nossas instalações estão desertas”, explicou Irene Padeo, funcionária do resort.

No período de um mês, Man-yi é a sexta tempestade a atingir aquele arquipélago, que fica próximo à Indonésia, Taiwan e Vietnã. Pelo menos 163 pessoas morreram nas tempestades anteriores, que provocaram o deslocamento de mais de 9 milhões de pessoas, devastaram terras e destruíram plantações e gado, sobretudo em Luzon. A Equipe Humanitária das Nações Unidas nas Filipinas declarou que está arrecadando US$ 32,9 milhões para ajudar o governo a fornecer assistência a cerca de 210 000 pessoas em necessidade crítica de ajuda e proteção, sobretudo mulheres, crianças e pessoas com deficiência, nos próximos três meses. “As Filipinas estão enfrentando uma temporada de ciclones tropicais excepcionalmente desafiadora, com ciclones sucessivos atingindo locais e escalas sem precedentes”, disse a equipe da ONU em seu relatório de emergência.

A cada ano, as Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões e tempestades tropicais. O arquipélago também sofre com terremotos e possui vulcões ativos, o que o torna um dos países mais propensos a desastres no mundo.