Depois de três meses, erupção de vulcão na Espanha pode estar perto de fim

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, iniciada em 19 de setembro, começou a mostrar seus primeiros sinais de esgotamento e pode ter seu fim declarado caso a inatividade seja observada durante dez dias, alertaram cientistas na última quarta-feira, 15.

Em entrevista à agência de notícias Efe, o vulcanólogo Juan Carlos Carracedo afirmou que o prazo de dez dias dado pelo comitê que assessora o Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias (Pevolca) é “mais burocrático do que científico”.

Já outro vulcanólogo, Vicente Soler, do Conselho Superior de Pesquisas Científicas da Espanha indicou que o período é uma forma de “sermos precavidos”, dando tempo para que a lava comece a se solidificar, o que excluiria por completo uma hipotética reativação do Cumbre Vieja.

Segundo os dois especialistas, em declarações à agência, o vulcão começou a mostrar “sinais de fragilidade” há uma semana e meia, e a fase explosiva do último fim de semana foi uma espécie de “despedida e e encerramento”, afirmou Soler.

De acordo com o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias, nesta última fase explosiva o fluxo desceu montanha a uma velocidade de 1 metro por segundo, afetando um número grande de construções. Num trecho mais abaixo do vulcão, no lado oeste da ilha, próximo à costa da África, a lava continua a ameaçar os edifícios remanescentes da cidade de La Laguna, que foi evacuada há mais de um mês.

“Jogou na superfície tudo o que lhe restava. Como não tem a possibilidade de novo aporte, se extinguiu”, completou Carracedo.

Além disso, os especialistas apontam que a emissão de dióxido de enxofre (SO2) do vulcão praticamente desapareceu, de acordo com análises do ar nos últimos dias.

A lava já chegou ao Atlântico em dois pontos distintos da costa oeste das Canárias, caindo de falésias sobre o oceano. No total, a erupção adicionou à costa uma área equivalente a 48 campos de futebol em aterro.

Ao mesmo tempo, autoridades espanholas informaram que o vulcão destruiu uma extensão aproximada a 1.134 campos de futebol. Um terço dessa área eram terras agrícolas. Também foram atingidas 2.600 construções.

Mais de 6.000 moradores, de um total de 80.000 que moram na região, foram desalojados.