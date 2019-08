Depois de estátua bizarra de Melania, Eslovênia instala homenagem a Trump

Em uma controversa homenagem, uma escultura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será inaugurada na cidade de Sela pri Kamniku, na Eslovênia, no sábado, 31. A estátua de madeira pintada traz o líder americano com o braço direito para o alto e uma singular reprodução de seu topete loiro.

Pintor finaliza escultura de Donald Trump em Sela pri Kamniku, na Eslovênia: par com estátua de Melania – 28/08/2019 Pintor finaliza escultura de Donald Trump em Sela pri Kamniku, na Eslovênia: par com estátua de Melania – 28/08/2019

O autor da obra não é mencionado. Mas o arquiteto Tomaz Schlegel, que ajudou na construção da estátua de 8 metros de altura, deixou claro ser “uma provocação, porque o mundo está cheio de populismo”, segundo o jornal The Washington Post.

A obra faz par com a bizarra escultura de Melania Trump instalada nos arredores de Svenica. Também madeira, mas esculpida com motosserra, a obra foi encomendada ao artista conceitual americano Brad Downey e realizada por um artesão local, Ales Zupevc. A obra é mais conhecida no local como “o espantalho”.

Estátua de madeira representa a primeira-dama Melania Trump em Sevnica – 05/07/2019 Estátua de madeira representa a primeira-dama Melania Trump em Sevnica – 05/07/2019

A escultura de Trump foi construída por membros da Sociedade esportiva e Cultural de Sela bem em frente de um quartel do Corpo de Bombeiros, segundo o Post. Estaria voltado, segundo os realizadores, na direção da cidade natal de Melania, Novo Mesto.

Trump não costuma ser retratado com simpatia por artistas plásticos. Críticas contra sua presença têm sido manifestadas no exterior pelo balão gigante que o apresenta como um bebê mimado com telefone celular na mão. O Baby Trump, originalmente do Reino Unido, já apareceu na Argentina e também na celebração da data nacional americana, 4 de julho, em Washington.

Manifestantes pilotam o boneco inflável Baby Trump na frente do Parlamento britânico. durante a visita de Donald Trump a Londres – 13/07/2018 Manifestantes pilotam o boneco inflável Baby Trump na frente do Parlamento britânico. durante a visita de Donald Trump a Londres – 13/07/2018

Como companhia ao Baby Trump, manifestantes contra o governo apresentaram outra obra nas manifestações contra o presidente no dia nacional: uma escultura de Trump sentado em um vaso sanitário.

Escultura de Donald Trump no vaso sanitário nas festividades do dia nacional americano, em Washington – 04/07/2019 Escultura de Donald Trump no vaso sanitário nas festividades do dia nacional americano, em Washington – 04/07/2019

A escultura Donald Trump Nu foi um sucesso durante sua campanha eleitoral, em 2016. Obra do coletivo de artistas Indecline, a obra mostra o então candidato republicano sem roupa – e com genitais minúsculos. Cópias foram exibidas em Los Angeles, São Francisco, Nova York e Seattle.

A estátua nua do presidente dos EUA, Donald Trump, intitulada “O imperador não tem bolas” é exposta em Nova York – 18/08/2016 A estátua nua do presidente dos EUA, Donald Trump, intitulada “O imperador não tem bolas” é exposta em Nova York – 18/08/2016

No bairro do Brooklyn, em Nova York, o artista plástico Phil Gable instalou vários minibustos de Trump para servirem de mictório para os cães — e talvez também para humanos – no ano passado. A ideia não poderia refletir melhor a opinião do autor sobre o presidente americano.