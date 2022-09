Depois de derrota, Chile encaminha acordo para nova constituinte

Os líderes dos principais partidos políticos do Chile avançaram nesta segunda-feira, 12, em um acordo sobre como se dará a nova Constituição do país, que irá substituir a que está atualmente em vigor, redigida durante o governo ditatorial de Augusto Pinochet. Uma primeira proposta já havia sido negada na semana passada.

Com o avanço, ficou definido que o novo texto será feito por um novo grupo de constituintes eleitos pela população, assim como foi o projeto anterior. No entanto, desta vez o colegiado receberá o apoio de um comitê de especialistas que ainda será definido. Além disso, o processo de formação de uma nova Constituição será concluído com um novo plebiscito com voto obrigatório.

A ideia de uma nova Carta vem sendo negociada entre partidos de esquerda e centro-esquerda, além da coalizão conservadora Chile Vamos. A única sigla a se opor foi o Partido Republicano, do ex-candidato presidencial de extrema-direita, José Antonio Kast.

“Não concordamos em iniciar um novo processo constitucional que fracassou. Estamos saindo de um acordo fracassado de 15 de novembro e de um processo constituinte fracassado. Portanto, não concordamos que um novo processo deva começar e que os cidadãos continuem esperando”, disse a presidente interina do partido, Ruth Hurtado, à imprensa.

Um dos principais empecilhos para o início do novo processo era definir se os novos redatores da Constituição seriam eleitos pelo povo, como ficou definido nesta segunda, ou por parlamentares no Congresso, como defendia parte da Chile Vamos.

De acordo com o presidente da Câmara, Raúl Soto, essa definição é um dos cinco pontos principais que resumem o acordo alcançado, que inclui ainda: a redação de uma nova Constituição; que o texto cumpra o princípio de paridade de gênero; que haja um acompanhamento de um grupo de especialistas; e que o processo seja concluído com um plebiscito com voto obrigatório.

Falta ainda definir alguns pontos importantes como a maneira como a comissão de apoio será formada, o modelo para a eleição dos novos redatores, além da participação de candidatos independentes e dos povos indígenas. Esses assuntos serão discutidos já na próxima quinta-feira, 15.

O presidente do Senado e aliado do governo, Álvaro Elizalde, disse ao jornal chileno La Tercera que “houve avanços significativos no diálogo que mostram o sentido de responsabilidade” do processo.

Após a reunião desta segunda, também ganhou força a ideia de que o novo órgão não se chame Convenção Constitucional devido ao descrédito do organismo anterior, que, segundo analistas, influenciou o voto contrário no dia 4. Outro importante ponto levantado por ambos os lados políticos na negociação foi o apelo de que a nova Carta tenha “limites” e que sejam checados assuntos que “não podem ser tocados”.

Por fim, parlamentares da direita pediram para que a nova Constituição seja produzida sem pressa – o governo pretende que ela seja concluída até setembro do ano que vem, data que marca 50 anos do golpe militar no país.

“Não é conveniente que o governo esteja nos orientando quanto aos prazos. Aqui apontamos que devemos agir sem pressa. Aqui você não pode improvisar, você não pode cometer os mesmos erros que ocorreram durante a Convenção”, disse o senador e presidente do Renovação Nacional, Francisco Chahuán, partido do ex-presidente Sebastián Piñera.

