🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Depois de 28 anos, aventureiro britânico completa volta ao mundo a pé e chega em casa

Karl Bushby caminhou por 50.000 km sem utilizar nenhum meio de transporte e foi recebido na cidade natal, Hull, como herói

Por Sophia Paiva 2 nov 2026, 15h32 | Atualizado em 2 nov 2026, 16h00
Multidão de pessoas, incluindo jornalistas com microfones e câmeras, acompanhando um homem que empurra uma bicicleta adaptada com bagagem e coletes laranjas, em uma rua urbana com prédios de tijolos ao fundo
O aventureiro britânico Karl Bushby (ao centro, à esquerda) é cercado por admiradores enquanto caminha de volta para a casa da mãe, após participar de uma recepção na Prefeitura, depois de concluir a parte final de sua jornada em sua cidade natal de Hull, no nordeste da Inglaterra, em 2 de novembro de 2026 (PAUL ELLIS / AFP/AFP)
Continua após publicidade
Depois de 28 anos, aventureiro britânico completa volta ao mundo a pé e chega em casa Priorize VEJA no Google

O viajante Karl Bushby chegou nesta segunda-feira, 2, a Hull, sua cidade natal no nordeste da Inglaterra, onde foi aclamado por uma multidão após uma volta ao mundo a pé que durou 28 anos.

Em sua jornada, às vezes interrompida pela pandemia, pela crise financeira ou por problemas com vistos, o ex-militar passou por 29 países e atravessou florestas, montanhas, desertos e mares de gelo.

“Não fiz isso sozinho. Havia uma grande equipe, a maior equipe: a Terra. Foi isso que foi necessário para que eu pudesse retornar”, disse Bushby, que tem 57 anos, diante de 500 pessoas reunidas no centro de Hull ao término de sua viagem de 50 mil quilômetros.

Siga

Quando partiu a pé do sul do Chile em 1998, ele impôs duas regras para seu périplo: a primeira, não utilizar nenhum meio de transporte para se deslocar; e a segunda, não voltar para casa antes de completar o desafio.

Continua após a publicidade

O ex-paraquedista do Exército britânico percorreu todo o continente americano, cruzou o Estreito de Bering do Alasca até a Rússia e depois seguiu para a Ásia Central e a Europa. A repórteres, ele afirmou que estava “absolutamente impressionado” com a recepção.

“Muitas pessoas acompanharam a aventura épica de Karl. Todos nós nos sentimos inspirados por seu espírito, sua tenacidade e sua determinação férrea”, declarou a prefeita de Hull, Maria Coward, que destacou que a cidade sente “um enorme orgulho por sua incrível façanha”.

Continua após a publicidade

Reencontro com a família

Após a homenagem no centro de sua cidade natal, Bushby foi aclamado em seguida pelos vizinhos quando se reencontrou com sua mãe, Angela, na casa da família em Hull. O explorador também se reencontrou com seu filho Adam, de 36 anos, e com a neta, de 12, que ainda não conhecia.

Um porta-voz de Andy Burnham, primeiro-ministro britânico, afirmou que se trata de “uma conquista extraordinária”.

Karl Bushby iniciou a aventura aos 29 anos, após o casamento terminar em divórcio e a ex-esposa se mudar para a Irlanda do Norte com o filho do casal.

Continua após a publicidade

Em quase três décadas, sua jornada foi interrompida em algumas ocasiões. A Rússia negou visto ao britânico durante anos, enquanto a crise financeira de 2008 e a pandemia de covid-19 custaram, no total, 14 dos 28 anos de viagem. Durante esses períodos, ele suspendeu a travessia e morou, entre outros lugares, no México. Uma vez resolvidos os problemas, ele retomava a viagem exatamente de onde havia parado.

Em uma entrevista concedida à agência AFP no mês passado, no norte da França, Karl Bushby expressou certa inquietação diante da ideia de voltar a levar uma vida normal no Reino Unido: “Vou ter que tentar me reintegrar ao mundo dos adultos”, reconheceu.

Continua após a publicidade

Documentário

Bushby chegou ao Reino Unido no início de outubro, depois de atravessar o Canal da Mancha a nado, procedente do norte da França. Um pequeno grupo de amigos e familiares, entre eles seu pai, o recebeu em uma praia perto de Dover, no sul da Inglaterra.

“É maravilhoso voltar a sentir o solo britânico sob meus pés após tantos anos”, declarou Karl Bushby em um comunicado. “Não tem sido fácil, mas este era justamente o objetivo: demonstrar que eu podia fazer mais do que acreditava ser capaz de fazer. Todos podemos alcançar muito mais do que imaginamos”, acrescentou o aventureiro.

O cineasta alemão Werner Herzog e uma equipe de filmagem acompanharam Karl Bushby em sua última etapa, o retorno para casa. O diretor está preparando um documentário sobre a jornada com o título “Walk of Life” — a produtora do filme apoiou a aventura do ex-militar nos últimos 16 anos, com ajuda financeira e logística.

Continua após a publicidade

(Com informações da AFP)

Publicidade
TAGS:
Inglaterra
viagem
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).