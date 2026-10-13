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Depois da França, estudantes albaneses vão às ruas por melhorias na educação

Manifestação abordou 'péssimas' condições das universidades do país, custos elevados do ensino superior e falta de apoio financeiro aos alunos

Por Luiza Zubelli 13 out 2026, 16h46 | Atualizado em 13 out 2026, 17h10
Pessoa de capuz preto borrifa spray de fumaça branca em portão de ferro, enquanto policiais com capacetes e escudos se aproximam. Outras pessoas, uma com capacete branco e óculos azuis, estão próximas ao portão. Ao fundo, um prédio amarelo e árvores. Uma placa amarela indica PRITJA PER PUBLIKUN com uma seta para a direita
Protestos estudantis na Albânia (Stringer/AFP)
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Estudantes atiraram tijolos e blocos de concreto contra o Ministério da Educação da Albânia, na capital Tirana, nesta terça-feira, 13, durante um protesto nacional que exigiu melhorias na educação e políticas sociais. Em resposta aos ataques, a polícia jogou gás lacrimogêneo e usou canhões de água contra os manifestantes.

“A violência não foi, não é e nunca será uma solução. Atirar pedras, atacar instituições e a polícia, bem como destruir bens públicos sem sentido, não são formas como os jovens devem se expressar”, disse a vice-primeira-ministra da Albânia, Albana Koçiu, em publicação nas redes sociais.

Segundo os organizadores do protesto, a manifestação tinha como objetivo abordar as péssimas condições nas universidades do país, os custos do ensino superior, a falta de apoio financeiro e as perspectivas de emprego após a formatura.

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Alguns manifestantes explicaram que queriam ir além das reivindicações estudantis e protestar contra a desigualdade e a injustiça social presentes no país. “O que a Albânia precisa é de uma revolução, uma mudança, uma derrubada completa do sistema, porque não pode continuar assim”, afirmou a manifestante Luljeta Kola à Reuters. Ela também destacou o abismo social que existe entre os ricos e pobres na Albânia.

A manifestação em Tirana ocorre em meio a uma onda de protestos estudantis na Europa. Na França, estudantes do ensino médio e universitários protestam há mais de três semanas pedindo mais professores substitutos e melhor infraestrutura para as escolas, argumentando que a deterioração dos prédios e a superlotação das salas de aula estão prejudicando a educação.

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+ O Outubro de 26: os efeitos das manifestações dos estudantes que tomam as ruas de Paris

O movimento estudantil também ganhou força na Bélgica na última sexta-feira, com centenas de estudantes entrando em confronto com a polícia durante protestos em Bruxelas. Na ocasião, cerca de 30 mil pessoas participaram da mobilização contra os cortes no orçamento da educação, segundo a polícia belga.

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A ideia por trás do protesto era ir contra a medida anunciada pelo primeiro-ministro do oaís, Bart De Wever, que planeja aplicar cortes de cerca de 10 bilhões de euros (R$ 56 bilhões) na educação nos próximos anos, a fim de reduzir o alto déficit do país.

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