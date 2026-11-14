🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

Democratas vencem governo do Alasca pela primeira vez após quase 30 anos

Jonathan Kreiss-Tomkins, de 37 anos, derrotou três candiadtos republicanos

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 15h45
Homem careca e barbudo, vestindo blazer escuro e camisa clara, gesticula com as mãos abertas enquanto fala. Ele está sentado em um palco escuro, com luzes de palco amarelas e laranjas desfocadas ao fundo
Jonathan Kreiss-Tomkins: democrata foi eleito governador do Alasca, após longo domínio republicano no estado (Mark Makela/Getty Images/AFP)
Continua após publicidade
Democratas vencem governo do Alasca pela primeira vez após quase 30 anos Priorize VEJA no Google

Os eleitores do Alasca elegeram o democrata Jonathan Kreiss-Tomkins, de 37 anos, para o governo estadual. A vitória, confirmada pela Associated Press (AP), é a primeira de um nome do partido para governador no estado desde 1998. Ex-deputado estadual, o político chamado de JKT derrotou  três republicanos, incluindo Bernadette Wilson, que tinha o apoio do presidente Donald Trump. Com o resultado, os democratas passam a comandar 30 estados americanos. 

Kreiss-Tomkins será o mais jovem governador do Alasca em tradicional domínio do partido de Trump. Ele foi eleito em meio a onda democrata por todo o país nestas eleições e sucederá Mike Dunleavy, após oito anos do republicano no poder. O último democrata a governar o Alasca foi Tony Knowles, entre 1994 e 2002. 

O político eleito percorreu o Alasca durante a campanha e não economizou nas críticas à gestão de Dunleavy. Na pauta de JKT, estava a redução do custo de vida da população. Ele defende o financiamento integral das escolas públicas e o pagamento de impostos sobre a renda corporativa pelas empresas produtoras de petróleo e gás. O ex-deputado também é a favor da suspensão da instalação de novos centros de processamento de dados até que os legisladores estaduais estabeleçam regulamentações para o setor.

Alasca “deteriorado”

Para o governador eleito, o Alasca se “deteriorou” nos anos de mandato do governador republicano. As críticas ainda se voltam ao sistema estadual de balsas, que, segundo ele, está em estado deplorável. O meio de transporte é fundamental para as comunidades do sudeste do Alasca que não possuem ligação rodoviária. Kreiss-Tomkins diz que pretende formar um gabinete incluindo republicanos e independentes.

Siga
Continua após a publicidade

Na sexta, ele afirmou em comunicado sobre a sua vitória que os eleitores queriam mudança e “um governo que atue para além das divisões partidárias, a fim de fazer o Alasca avançar”. Saíram derrotados os republicanos Bernadette Wilson, Dave Bronson e Treg Taylor.

No Alasca, o modelo de votação é por preferência: os eleitores ordenam os candidatos segundo suas escolhas. Kreiss-Tomkins ficou em primeiro lugar nas primárias abertas de agosto, seguido por outro democrata, Tom Begich, que acabou desistindo da disputa.

Publicidade
TAGS:
eua
Partido Democrata
Republicanos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).