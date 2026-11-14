Democratas vencem governo do Alasca pela primeira vez após quase 30 anos

Os eleitores do Alasca elegeram o democrata Jonathan Kreiss-Tomkins, de 37 anos, para o governo estadual. A vitória, confirmada pela Associated Press (AP), é a primeira de um nome do partido para governador no estado desde 1998. Ex-deputado estadual, o político chamado de JKT derrotou três republicanos, incluindo Bernadette Wilson, que tinha o apoio do presidente Donald Trump. Com o resultado, os democratas passam a comandar 30 estados americanos.

Kreiss-Tomkins será o mais jovem governador do Alasca em tradicional domínio do partido de Trump. Ele foi eleito em meio a onda democrata por todo o país nestas eleições e sucederá Mike Dunleavy, após oito anos do republicano no poder. O último democrata a governar o Alasca foi Tony Knowles, entre 1994 e 2002.

O político eleito percorreu o Alasca durante a campanha e não economizou nas críticas à gestão de Dunleavy. Na pauta de JKT, estava a redução do custo de vida da população. Ele defende o financiamento integral das escolas públicas e o pagamento de impostos sobre a renda corporativa pelas empresas produtoras de petróleo e gás. O ex-deputado também é a favor da suspensão da instalação de novos centros de processamento de dados até que os legisladores estaduais estabeleçam regulamentações para o setor.

Alasca “deteriorado”

Para o governador eleito, o Alasca se “deteriorou” nos anos de mandato do governador republicano. As críticas ainda se voltam ao sistema estadual de balsas, que, segundo ele, está em estado deplorável. O meio de transporte é fundamental para as comunidades do sudeste do Alasca que não possuem ligação rodoviária. Kreiss-Tomkins diz que pretende formar um gabinete incluindo republicanos e independentes.

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Na sexta, ele afirmou em comunicado sobre a sua vitória que os eleitores queriam mudança e “um governo que atue para além das divisões partidárias, a fim de fazer o Alasca avançar”. Saíram derrotados os republicanos Bernadette Wilson, Dave Bronson e Treg Taylor.

No Alasca, o modelo de votação é por preferência: os eleitores ordenam os candidatos segundo suas escolhas. Kreiss-Tomkins ficou em primeiro lugar nas primárias abertas de agosto, seguido por outro democrata, Tom Begich, que acabou desistindo da disputa.