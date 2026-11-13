Democratas investigam compra de centro de detenção pelo governo Trump por US$ 495 milhões

A senadora democrata Maggie Hassan anunciou nesta sexta-feira, 13, uma investigação sobre a compra, pelo governo de Donald Trump, de um centro de detenção de imigrantes em Minnesota. O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) pagou US$ 495 milhões pela unidade, que havia sido oferecida ao governo estadual por US$ 75 milhões — valor que Minnesota recusou pagar.

O centro de detenção, chamado Prairie Correctional Facility, tem capacidade para até 1.600 detentos, fica em Appleton e pertencia à empresa privada CoreCivic. A diferença entre os valores é de US$ 420 milhões, e o preço pago pelo governo federal equivale a 6,6 vezes o oferecido ao estado. Segundo o gabinete de Hassan, a empresa também recebeu um contrato para operar o local.

Hassan pediu ao secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, e à CoreCivic que preservem os documentos relacionados à negociação. A apuração busca determinar se houve influência indevida, corrupção ou outras violações da legislação federal no uso dos recursos públicos. O pedido abrange avaliações do imóvel, contratos, registros de negociações e comunicações entre a empresa e os integrantes do governo.

Em nota, a CoreCivic afirmou que o valor foi definido após uma avaliação independente. Segundo a empresa, o cálculo considerou quanto custaria construir uma instalação semelhante aos preços atuais, descontada a depreciação. À agência de notícias Reuters, a companhia acrescentou que a definição final do preço coube ao governo federal.

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A investigação ocorre após a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA, as chamadas midterms, que darão ao partido o controle do Congresso a partir de janeiro. Hassan pretende assumir a presidência da Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, responsável por fiscalizar o departamento.