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Democratas investigam compra de centro de detenção pelo governo Trump por US$ 495 milhões

Departamento de Segurança Interna americano pagou US$ 420 milhões a mais do valor que havia sido oferecido ao governo estadual de Minnesota

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 16h04
Centro de detenção de imigrantes em Minnesota, nos EUA.
Centro de detenção de imigrantes em Minnesota, nos EUA. (Prairie Correctional Facility/Reprodução)
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Democratas investigam compra de centro de detenção pelo governo Trump por US$ 495 milhões Priorize VEJA no Google

A senadora democrata Maggie Hassan anunciou nesta sexta-feira, 13, uma investigação sobre a compra, pelo governo de Donald Trump, de um centro de detenção de imigrantes em Minnesota. O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) pagou US$ 495 milhões pela unidade, que havia sido oferecida ao governo estadual por US$ 75 milhões — valor que Minnesota recusou pagar.

O centro de detenção, chamado Prairie Correctional Facility, tem capacidade para até 1.600 detentos, fica em Appleton e pertencia à empresa privada CoreCivic. A diferença entre os valores é de US$ 420 milhões, e o preço pago pelo governo federal equivale a 6,6 vezes o oferecido ao estado. Segundo o gabinete de Hassan, a empresa também recebeu um contrato para operar o local.

Hassan pediu ao secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, e à CoreCivic que preservem os documentos relacionados à negociação. A apuração busca determinar se houve influência indevida, corrupção ou outras violações da legislação federal no uso dos recursos públicos. O pedido abrange avaliações do imóvel, contratos, registros de negociações e comunicações entre a empresa e os integrantes do governo.

Em nota, a CoreCivic afirmou que o valor foi definido após uma avaliação independente. Segundo a empresa, o cálculo considerou quanto custaria construir uma instalação semelhante aos preços atuais, descontada a depreciação. À agência de notícias Reuters, a companhia acrescentou que a definição final do preço coube ao governo federal.

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A investigação ocorre após a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA, as chamadas midterms, que darão ao partido o controle do Congresso a partir de janeiro. Hassan pretende assumir a presidência da Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, responsável por fiscalizar o departamento.

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