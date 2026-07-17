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Democratas criticam ‘tentativa patética’ de Trump de questionar sistema eleitoral dos EUA

Presidente americano alegou que a China interferiu nas eleições de 2020, vencidas por Joe Biden

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 14h01
CONFRONTO - Trump: pacote de medidas duras e mais de 2 000 exceções
O presidente dos EUA, Donald Trump.  (Saul Loeb/AFP)
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Democratas criticam ‘tentativa patética’ de Trump de questionar sistema eleitoral dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Lideranças do Partido Democrata reagiram com duras críticas a um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite desta quinta-feira, 16, no qual ele voltou a afirmar, sem apresentar provas, que a eleição presidencial de 2020 foi fraudada e levantou suspeitas sobre a integridade do sistema eleitoral americano.

Em um pronunciamento transmitido em horário nobre nas televisões americanas, Trump alegou que a China interferiu nas eleições americanas de 2020, vencidas pelo democrata Joe Biden. O republicano ainda anunciou a abertura de cinco grupos de documentos pela Casa Branca que supostamente provariam fraudes nas eleições.

“Eles demonstram que, ao longo de vários anos — começando durante o ciclo eleitoral de 2020 —, a República Popular da China realizou o que se acredita ser a maior violação de dados eleitorais da história, resultando na obtenção ilícita, por parte da China, de registros de 220 milhões de eleitores americanos”, alegou Trump.

Críticas a Trump

Após a declaração, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, classificou a fala de Trump como uma “tentativa patética” de lançar dúvidas sobre sua derrota em 2020. Segundo ele, o ocupante do Salão Oval busca desviar a atenção de temas considerados sensíveis para sua administração e tenta “manipular as eleições legislativas de novembro antes mesmo do início da votação”.

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Schumer também afirmou que o projeto de lei conhecido como Save America Act, defendido por Trump e que exige comprovação de cidadania americana para o registro de eleitores, não tem chances de avançar no Congresso. Em nota, o senador disse que a proposta já foi rejeitada pelos tribunais, pelo Legislativo e até por integrantes do Partido Republicano.

Já o deputado Jim McGovern, de Massachusetts, afirmou que a narrativa de Trump é contraditória ao sugerir que os democratas teriam deixado de fraudar as eleições de 2016 e 2024, mas conseguido manipular a de 2020 enquanto o próprio republicano ocupava a presidência.

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“Você tem que ser um tipo especial de estúpido para acreditar nessa besteira”, acrescentou McGovern.

As críticas também vieram de fora do Partido Democrata. A pesquisadora republicana Sarah Longwell, conhecida por se opor a Trump, acusou o presidente de tentar deslegitimar preventivamente a confiança nas eleições americanas. Já o presidente do Comitê Nacional Democrata (DNC), Ken Martin, afirmou que Trump e seus aliados republicanos estariam preparando o terreno para contestar o resultado das eleições legislativas porque acreditam que serão derrotados nas urnas.

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