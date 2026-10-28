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Democratas criticam governo Trump por concessão de visto a Flávio Bolsonaro

Senador deixou o Brasil na terça-feira, violando uma ordem judicial que o impedia de sair do país devido a uma investigação por lavagem de dinheiro

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 10h31 | Atualizado em 28 out 2026, 12h11
Homem de meia-idade com cabelo castanho escuro e camisa branca, olhando para frente com expressão séria, em meio a uma multidão de homens, um deles com camisa amarela e gola verde
Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PABLO PORCIUNCULA/AFP)
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Democratas criticam governo Trump por concessão de visto a Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Os democratas do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos criticaram a decisão do governo de Donald Trump de conceder vistos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a seus familiares.

Em publicação nas redes sociais, o grupo comparou a medida às restrições impostas a pessoas que buscam proteção contra conflitos no Sudão e no Haiti. “Nenhum asilo para pessoas fugindo da guerra no Sudão ou do conflito no Haiti, mas Rubio está estendendo o tapete vermelho para Bolsonaro. Aparentemente, fugir da violência não se qualifica. Negar os resultados eleitorais, sim”, afirmou o comitê.

Políticos democratas também publicaram críticas nas redes sociais à possibilidade de o senador brasileiro obter asilo nos EUA.

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“Perder uma eleição não é motivo para pedir asilo”, escreveu o deputado Joaquin Castro no Threads. “O governo Trump deve explicações ao Congresso sobre seu papel em ajudar Bolsonaro a fugir do Brasil em desacordo com a legislação brasileira”, acrescentou.

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O Departamento de Estado confirmou na terça-feira, 27, que emitirá vistos para Flávio e seus familiares, permitindo a entrada deles nos Estados Unidos. O anúncio ocorreu depois da derrota do senador para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de domingo. Em uma virada histórica, após ficar em segundo lugar no primeiro turno, o petista obteve 51,8% dos votos contra 48,2% do rival.

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Flávio deixou o Brasil na terça-feira 27, violando uma ordem judicial que o impedia de sair do país devido a uma investigação por lavagem de dinheiro envolvendo também o amigo e advogado Willer Tomaz. Nesta quarta-feira, 28, Trump afirmou que aprova a ida do senador aos Estados Unidos.

“Bem, eu aprovaria. Acho que eles são boas pessoas. A eleição foi muito estranha, e achei que foi terrível. Ela tem recebido avaliações ruins. Veja o que aconteceu com o mercado deles”, afirmou Trump.

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Embora não tenha endossado o senador publicamente nas eleições presidenciais brasileiras, o presidente americano é conhecido apoiador do clã Bolsonaro. Na segunda-feira, ele sugeriu que as eleições no Brasil “pareceram fraudadas”, ecoando, sem provas, as acusações iniciais de Flávio.

+ Deputada argentina apresenta denúncia à Justiça por entrada de Flávio Bolsonaro no país

Depois de informações contraditórias sobre seu paradeiro, a Direção Nacional de Migrações da Argentina confirmou que Flávio, a mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e as duas filhas entraram no país às 22h50 de terça-feira pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú. Segundo o órgão, o grupo apresentou documentos válidos para entrar na Argentina e não tinha impedimentos migratórios.

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Cerca de 40 minutos depois, às 23h30, os quatro embarcaram em um voo particular operado pela empresa Baires Fly, com destino declarado a Guayaquil, no Equador. O destino final é desconhecido, mas acredita-se que seja localizado nos Estados Unidos. Até o momento, o governo americano não informou se os vistos já foram emitidos.

As polêmicas medidas de Donald Trump

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