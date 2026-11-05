Democratas conquistam mais quatro cadeiras e ampliam vantagem na Câmara dos EUA

O Partido Democrata conquistou mais quatro cadeiras na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, ampliando a vantagem sobre os republicanos após as eleições de meio de mandato realizadas na terça-feira, 3. Até o momento, a legenda soma 247 assentos, enquanto outras 35 disputas ainda aguardam definição. O resultado aprofunda o revés do partido governista de Donald Trump e intensifica as cobranças internas por explicações para o desempenho.

Entre as vitórias mais recentes está a de Sam Forstag, democrata de 32 anos e bombeiro paraquedista, que derrotou o republicano Aaron Flint, apresentador de rádio conservador, no 1º distrito de Montana. A cadeira era ocupada pelo republicano Ryan Zinke, que buscava um segundo mandato.

No Arizona, o médico de emergência Amish Shah venceu a disputa pelo 1º distrito congressional, que inclui partes de Phoenix e Scottsdale. Ele derrotou o republicano Jay Feely, ex-jogador da NFL, e conquistou a vaga que era ocupada por David Schweikert, que deixou a Câmara para disputar, sem sucesso, o governo estadual.

Na Carolina do Norte, os democratas também conquistaram duas cadeiras. No 6º distrito, o deputado estadual Cyril Jefferson derrotou o republicano Addison McDowell, que havia vencido a disputa em 2024 por uma margem de quase 40 pontos percentuais. Já no 13º distrito, o advogado Paul Barringer superou Brad Knott, republicano que ocupava o cargo em seu primeiro mandato.

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Os dois distritos haviam sido redesenhados antes das eleições de 2024, em mudanças que favoreceram os republicanos. A recuperação das vagas representa, portanto, um revés para a estratégia eleitoral do partido no estado.

Trump aceita resultado

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Nos meses que antecederam as eleições de meio de mandato, o governo de Donald Trump adotou uma postura agressiva em relação ao processo eleitoral. A administração promoveu iniciativas que levantaram dúvidas sobre a confiabilidade da votação, pressionaram eleitores e funcionários eleitorais e sinalizaram a disposição de usar a estrutura federal para contestar os resultados.

Diante da derrota republicana, porém, Trump declarou estar “absolutamente disposto” a aceitar o resultado e afirmou que esperava trabalhar com os democratas.

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Republicanos discutem causas do revés

Enquanto os democratas ampliam sua presença no Congresso, integrantes do Partido Republicano discutem os motivos das derrotas nas eleições de meio de mandato. O senador Ted Cruz classificou o resultado como uma “rejeição em nível Watergate”, em referência ao escândalo que levou à renúncia do presidente Richard Nixon, em 1974.

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A disputa pela Câmara ainda depende da conclusão da apuração nos distritos restantes. Os resultados finais devem definir a dimensão do avanço democrata e o tamanho do revés republicano.