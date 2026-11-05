Democratas conquistam mais quatro cadeiras e ampliam vantagem na Câmara dos EUA
Com 247 representantes eleitos até o momento, partido consolida avanço nas eleições de meio de mandato
O Partido Democrata conquistou mais quatro cadeiras na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, ampliando a vantagem sobre os republicanos após as eleições de meio de mandato realizadas na terça-feira, 3. Até o momento, a legenda soma 247 assentos, enquanto outras 35 disputas ainda aguardam definição. O resultado aprofunda o revés do partido governista de Donald Trump e intensifica as cobranças internas por explicações para o desempenho.
Entre as vitórias mais recentes está a de Sam Forstag, democrata de 32 anos e bombeiro paraquedista, que derrotou o republicano Aaron Flint, apresentador de rádio conservador, no 1º distrito de Montana. A cadeira era ocupada pelo republicano Ryan Zinke, que buscava um segundo mandato.
No Arizona, o médico de emergência Amish Shah venceu a disputa pelo 1º distrito congressional, que inclui partes de Phoenix e Scottsdale. Ele derrotou o republicano Jay Feely, ex-jogador da NFL, e conquistou a vaga que era ocupada por David Schweikert, que deixou a Câmara para disputar, sem sucesso, o governo estadual.
Na Carolina do Norte, os democratas também conquistaram duas cadeiras. No 6º distrito, o deputado estadual Cyril Jefferson derrotou o republicano Addison McDowell, que havia vencido a disputa em 2024 por uma margem de quase 40 pontos percentuais. Já no 13º distrito, o advogado Paul Barringer superou Brad Knott, republicano que ocupava o cargo em seu primeiro mandato.
Os dois distritos haviam sido redesenhados antes das eleições de 2024, em mudanças que favoreceram os republicanos. A recuperação das vagas representa, portanto, um revés para a estratégia eleitoral do partido no estado.
Trump aceita resultado
Nos meses que antecederam as eleições de meio de mandato, o governo de Donald Trump adotou uma postura agressiva em relação ao processo eleitoral. A administração promoveu iniciativas que levantaram dúvidas sobre a confiabilidade da votação, pressionaram eleitores e funcionários eleitorais e sinalizaram a disposição de usar a estrutura federal para contestar os resultados.
Diante da derrota republicana, porém, Trump declarou estar “absolutamente disposto” a aceitar o resultado e afirmou que esperava trabalhar com os democratas.
Republicanos discutem causas do revés
Enquanto os democratas ampliam sua presença no Congresso, integrantes do Partido Republicano discutem os motivos das derrotas nas eleições de meio de mandato. O senador Ted Cruz classificou o resultado como uma “rejeição em nível Watergate”, em referência ao escândalo que levou à renúncia do presidente Richard Nixon, em 1974.
A disputa pela Câmara ainda depende da conclusão da apuração nos distritos restantes. Os resultados finais devem definir a dimensão do avanço democrata e o tamanho do revés republicano.