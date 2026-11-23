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Segundo projecoes da imprensa americana, os democratas garantiram 258 cadeiras na Camara dos Deputados dos EUA, a maior vantagem em mais de tres decadas. O resultado historico amplia o poder da oposicao para barrar pautas de Donald Trump e iniciar investigacoes. Entenda o impacto politico.

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Os democratas conquistaram o melhor resultado na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos em mais de três décadas, depois que Chuck Hubbard derrotou a congressista republicana Virginia Foxx na Carolina do Norte, segundo projetou a imprensa americana no domingo, 22.

O partido já havia obtido maiorias folgadas em ambas as casas do Congresso, controladas pelo Partido Republicano desde 2025, quando Donald Trump voltou à Casa Branca. Agora, as emissoras CBS News e NBC News projetaram a vitória de Hubbard, garantindo aos democratas a 258ª cadeira na Câmara de 435 representantes, consolidando uma vitória avassaladora nas midterms, eleições de meio de mandato.

Esta é a maioria mais ampla obtida por qualquer dos partidos desde 1992, quando Bill Clinton venceu a presidência e os democratas conquistaram 258 cadeiras, impulsionados pela insatisfação dos eleitores com o governo do então presidente George H. W. Bush — na época, ele era pressionado por uma recessão econômica pós-Guerra do Golfo e por ter quebrado a promessa de não elevar impostos.

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“Os democratas da Câmara acabam de garantir a maioria mais ampla que qualquer partido teve no Congresso neste século. BOOM”, escreveu o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, em uma publicação no X (ex-Twitter).

O resultado de domingo veio depois que Foxx pediu uma recontagem. Hubbard afirmou que havia conversado com a rival republicana, que, “com muita elegância, reconheceu a derrota após a divulgação dos resultados da recontagem”.

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A vitória dá aos democratas a capacidade de bloquear a agenda de Trump e de investigar a suposta corrupção durante os dois anos de mandato do republicano. Entre os temas que a legenda já prometeu esmiuçar estão os negócios obscuros da família do presidente, os gastos exorbitantes do Pentágono e as relações entre ele e o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Os resultados das eleições de meio de mandato refletiram uma profunda indignação com o aumento do custo de vida e a inflação, impulsionada pelas tarifas de Trump e pela guerra contra o Irã, que provocou a disparada dos preços dos combustíveis e agravou o descontentamento com o presidente republicano. Sua aprovação gira em torno de 30%, nos níveis mais baixos de sua carreira política.