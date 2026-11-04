Democrata vira cadeira no Senado ao derrotar irmã de Lindsey Graham na Carolina do Sul

A democrata Annie Andrews derrotou a senadora republicana Darline Graham na Carolina do Sul, segundo projeções dos principais jornais americanos. É a segunda cadeira republicana conquistada pelos democratas no Senado nesta noite, o que deixa o partido a duas vagas das quatro de que precisa para retomar o controle da Casa. Pediatra de 45 anos, Andrews será a primeira mulher eleita para representar o estado no Senado.

O resultado é um duro recado ao presidente Donald Trump num estado que ele venceu com folga nas três eleições presidenciais que disputou e que não elegia um democrata para o Senado desde 1998.

Darline assumiu a cadeira em julho, nomeada pelo governador republicano Henry McMaster depois da morte do irmão, o senador Lindsey Graham, aliado próximo de Trump. Sem nunca ter disputado uma eleição, ela era vista como uma ocupante temporária do cargo, mas o presidente americano convenceu a ela e ao partido a lançá-la candidata para seguir no Senado.

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A derrota também é um revés para a indústria de data centers. As principais empresas do setor montaram o super PAC Building the Future (Construindo o Futuro), organização para fazer lobby e financiar campanhas, e Darline foi a sua primeira beneficiária, com investimento de 1,5 milhão de dólares em anúncios para a republicana. Andrews defendia uma pausa de dois anos em novos projetos para melhor medir seus impactos, e apelidou a rival de “Data Center Darline”.

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Ao longo da campanha, a democrata transformou a proximidade de Darline com Trump em um peso, culpando as políticas do presidente pela alta do custo de vida.