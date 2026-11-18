A democrata Mary Peltola venceu nesta terça-feira, 17, a disputa por uma vaga no Senado dos Estados Unidos pelo Alasca, derrotando o republicano Dan Sullivan, segundo projeções da imprensa americana. Com 99% das urnas apuradas, Peltola tinha 50,1%, contra 45,8% de Sullivan.

O resultado, anunciado duas semanas após os americanos irem às urnas para as eleições de meio de mandato, define a última vaga em aberto no Senado dos EUA e deixa os democratas com 56 das 100 cadeiras, contra 44 dos republicanos. O partido de Pelota conquistou nove assentos antes ocupados por republicanos na Casa, o maior número desde 1958.

Integrante do povo indígena yup’ik, Peltola será uma das duas primeiras mulheres indígenas a ocupar uma cadeira no Senado americano, ao lado de Peggy Flanagan, eleita por Minnesota. Ela chegou à Câmara dos Representantes em 2022 e perdeu a reeleição em 2024. Peltola também é a primeira democrata eleita senadora pelo Alasca desde 2008.

“Como uma cidadã do Alasca por toda a vida, que dedicou sua carreira a servir nosso estado, não há honra maior do que contar com o apoio dos habitantes do Alasca em nossa luta contra a ganância corporativa, para reduzir os custos e colocar o Alasca em primeiro lugar”, escreveu Peltola no X (ex-Twitter) após a imprensa projetar sua vitória. “Obrigada, Alasca. Vamos ao trabalho”, completou.

Em um estado com comunidades isoladas e preços elevados, o custo de vida ganhou destaque na campanha. Peltola associou Sullivan às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump e à guerra no Irã, que agravaram a alta dos preços de combustíveis e de mercadorias.

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Também disputaram a vaga o republicano Gerry Heikes, empreiteiro especializado em instalação de drywall, e o independente Dan J. Sullivan Jr., professor aposentado. Continua após a publicidade Os republicanos alegaram que Sullivan Jr. havia sido recrutado pela campanha de Peltola para confundir os eleitores do senador de mesmo nome, que buscava a reeleição. O partido tentou barrar a candidatura do professor, sob o argumento de que ele não concorria de “boa-fé”, mas a Suprema Corte do Alasca rejeitou o pedido.