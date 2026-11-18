Democrata Mary Peltola vence no Alasca e amplia maioria do partido no Senado dos EUA
Resultado define a última vaga em aberto na Casa e deixa os democratas com 56 das 100 cadeiras, contra 44 dos republicanos
A democrata Mary Peltola venceu nesta terça-feira, 17, a disputa por uma vaga no Senado dos Estados Unidos pelo Alasca, derrotando o republicano Dan Sullivan, segundo projeções da imprensa americana. Com 99% das urnas apuradas, Peltola tinha 50,1%, contra 45,8% de Sullivan.
O resultado, anunciado duas semanas após os americanos irem às urnas para as eleições de meio de mandato, define a última vaga em aberto no Senado dos EUA e deixa os democratas com 56 das 100 cadeiras, contra 44 dos republicanos. O partido de Pelota conquistou nove assentos antes ocupados por republicanos na Casa, o maior número desde 1958.
Integrante do povo indígena yup’ik, Peltola será uma das duas primeiras mulheres indígenas a ocupar uma cadeira no Senado americano, ao lado de Peggy Flanagan, eleita por Minnesota. Ela chegou à Câmara dos Representantes em 2022 e perdeu a reeleição em 2024. Peltola também é a primeira democrata eleita senadora pelo Alasca desde 2008.
“Como uma cidadã do Alasca por toda a vida, que dedicou sua carreira a servir nosso estado, não há honra maior do que contar com o apoio dos habitantes do Alasca em nossa luta contra a ganância corporativa, para reduzir os custos e colocar o Alasca em primeiro lugar”, escreveu Peltola no X (ex-Twitter) após a imprensa projetar sua vitória. “Obrigada, Alasca. Vamos ao trabalho”, completou.
Em um estado com comunidades isoladas e preços elevados, o custo de vida ganhou destaque na campanha. Peltola associou Sullivan às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump e à guerra no Irã, que agravaram a alta dos preços de combustíveis e de mercadorias.
Também disputaram a vaga o republicano Gerry Heikes, empreiteiro especializado em instalação de drywall, e o independente Dan J. Sullivan Jr., professor aposentado.
Os republicanos alegaram que Sullivan Jr. havia sido recrutado pela campanha de Peltola para confundir os eleitores do senador de mesmo nome, que buscava a reeleição. O partido tentou barrar a candidatura do professor, sob o argumento de que ele não concorria de “boa-fé”, mas a Suprema Corte do Alasca rejeitou o pedido.