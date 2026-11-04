Democrata James Talarico vence no Texas e quebra jejum do partido no estado

O democrata James Talarico derrotou o republicano Ken Paxton e foi eleito senador pelo Texas, segundo projeções da Associated Press. É a primeira vez desde 1994 que um democrata vence uma eleição para um cargo estadual no Texas, e a primeira vitória do partido para o Senado no estado desde Lloyd Bentsen, em 1988. Talarico, com 37 anos de idade, sequer era nascido quando isso aconteceu. O resultado aumenta as chances de os democratas retomarem o controle da Casa.

Deputado estadual e seminarista presbiteriano, Talarico enfrentou uma das campanhas mais caras do país. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, despejou cerca de 200 milhões de dólares em esforços para manter a cadeira com os republicanos. Segundo a empresa de monitoramento AdImpact, o comitê financiado por Musk pagou pelos seis anúncios políticos mais caros de todo o país nesta eleição. Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance fizeram campanha repetidas vezes por Paxton num estado que o presidente venceu com folga há dois anos.

Talarico se apresentou com um discurso de inspiração cristã e de centro. Repetiu como um mantra que a divisão nos Estados Unidos não é entre “esquerda e direita”, e sim entre “os de cima e os de baixo”. Com foco no custo de vida e no combate à corrupção, defendeu a proibição de que congressistas negociem ações – prática comum tanto entre democratas quanto republicanos. Também chamou o adversário de “o político mais corrupto dos Estados Unidos”.

Continua após a publicidade

Procurador-geral do Texas, Paxton, de 63 anos, chegou à disputa carregando uma longa lista de escândalos. Ele já foi indiciado por fraude no mercado de valores e sofreu impeachment em 2023, com apoio de vários deputados republicanos, sob acusações de suborno e abuso de poder. Acabou absolvido pelo Senado estadual. Nas primárias, derrotou o senador John Cornyn com o apoio de Trump, apesar dos alertas de dirigentes republicanos de que sua candidatura colocaria a vaga em risco. Cornyn nunca declarou apoio a Paxton.