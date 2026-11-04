Democrata ex-piloto da Marinha derruba herdeiro de dinastia republicana em Nova Jersey

A democrata Rebecca Bennett, ex-piloto de helicóptero da Marinha americana, derrotou nesta terça-feira, 3, o deputado republicano Thomas Kean Jr., herdeiro de uma das famílias políticas mais tradicionais de Nova Jersey, segundo projeções da Associated Press. A disputa pelo 7º distrito do estado era uma das mais competitivas do país.

Além do apoio incondicional de Kean a Trump, um presidente impopular que muitos de seus colegas de partido tentaram se afastar durante a campanha, pesaram contra ele dúvidas sobre sua saúde. O deputado desapareceu da vida pública em março e, ao voltar ao Congresso no fim de junho, afirmou que a ausência de quase quatro meses se deveu a uma longa internação para tratar uma depressão. Ele disse estar recuperado e pronto para o trabalho, mas as comparações com a vitalidade da ex-militar foram uma constante em toda a campanha.

Bennett, de 39 anos, disputava sua primeira eleição. Ela passou os últimos meses celebrando seus 15 anos de serviço militar e experiência como executiva do setor de saúde, com uma plataforma centrada na redução do custo de vida. Nos últimos meses, arrecadou bem mais que o adversário, e dois super PACs republicanos, comitês que podem gastar valores ilimitados em campanhas, abandonaram a disputa depois que as pesquisas mostraram Kean atrás. Criada em uma família republicana no Texas, a democrata manteve um discurso de centro e chegou a dizer em debate que jamais votaria na deputada progressista Alexandria Ocasio-Cortez, símbolo da ala mais à esquerda do partido e sua futura colega na Câmara.

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A derrota encerra, ao menos por ora, uma era de uma das famílias mais influentes do estado. Filho do ex-governador Thomas Kean, o deputado de 58 anos passou duas décadas na Assembleia Legislativa estadual antes de chegar ao Congresso em 2022. Seu avô e seu bisavô também foram congressistas.

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A vaga de Nova Jersey está entre as que os democratas precisavam tomar dos republicanos para reconquistar a Câmara. Para isso, o partido precisa de um saldo positivo de três cadeiras e chegar a 218 das 435. Até as meia-noite, no horário de Brasília, a Associated Press havia projetado o resultado de 142 disputas, com 92 vitórias democratas e 50 republicanas. A primeira cadeira a trocar de mãos na noite foi o 11º distrito da Carolina do Norte, conquistado pelo democrata Jamie Ager.