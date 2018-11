Democrata do Arizona conquista disputada cadeira no Senado dos EUA

Após um longo processo de contagem de votos, a democrata Kyrsten Sinema derrotou a republicana Martha McSally na acirrada disputa por uma cadeira no Senado pelo Estado do Arizona, nas eleições do último dia 6 de novembro nos Estados Unidos.

Com este resultado, Sinema se tornou assim a primeira mulher na história do Arizona a ocupar um posto no Senado federal e alcançou uma significativa vitória para o Partido Democrata. Esta foi uma das poucas cadeiras da Câmara Alta que os democratas conseguiram arrebatar dos conservadores.

A vitória, contudo, não muda os resultados gerais das eleições: os republicanos ainda manterão o controle sob o Senado no próximo ano.

Apesar da derrota na Câmara Alta, os democratas conseguiram conquistar diversos assentos de seus adversários na Câmara dos Deputados e ganharam o controle da Casa.

De acordo com os mais recentes números informados hoje pela Secretária do Estado do Arizona, Sinema superou McSally por 38.197 votos, o que representa 1,7% do total dos mais de 2,1 milhões de votos registrados nas eleições de metade de mandato presidencial.

Sinema virou a corrida, já que os primeiros números na contagem de votos situavam sua oponente em primeiro lugar. No entanto, com o passar dos dias e a soma dos votos enviados pelos eleitores pelo correio, a democrata diminui a distância para finalmente colocar-se à frente e ganhar.

Com o seu triunfo, os democratas voltarão a representar o estado do Arizona no Senado federal pela primeira vez desde 1988.

“Durante todo o tempo que servi o estado do Arizona, trabalhei para ajudar outros a ver a nossa humanidade comum e encontrar um ponto em comum. Esse é o mesmo enfoque que adotarei para representar nosso grande estado no Senado, onde serei uma voz independente”, disse Sinema em mensagem publicada na sua conta do Twitter.

Também por meio das redes sociais, McSally aceitou sua derrota e felicitou Sinema após uma “dura batalha”.

“Eu lhe desejo muito sucesso. Estou muito agradecida por todos aqueles que me apoiaram. Estou inspirada pelo espírito do nosso estado”, disse a republicana, acrescentando ter telefonado para Sinema para felicitá-la por sua vitória.

Com este resultado, se encerra uma das grandes disputas ainda abertas após as eleições do dia 6. Ainda seguem sem definição as eleições para o governo e o Senado da Flórida e o governo da Geórgia.

