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Degelo na Suíça revela corpos de alpinistas belgas desaparecidos desde 1992

Restos mortais foram localizados por um caminhante no glaciar do Trift

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 12h18
Alpes Suíços.
Alpes Suíços. (Sean Gallup/Getty Images)
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O degelo do glaciar do Trift, no sul da Suíça, revelou os corpos de dois alpinistas belgas que estavam desaparecidos desde 1992, anunciou a polícia de Valais em comunicado nesta quarta-feira, 19.

Os restos mortais dos montanhistas, que tinham 39 e 41 anos quando desapareceram, foram localizados por um caminhante em 26 de julho. No mesmo dia da descoberta, os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Valais, em Sion, e a comparação dos perfis genéticos confirmou que se tratava dos dois alpinistas procurados há mais de três décadas na região de Weissmies.

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“Uma comparação direta dos perfis de DNA confirmou conclusivamente que se tratam dos dois alpinistas que desapareceram na região de Weissmies em 1992”, diz o comunicado da polícia, divulgado pela imprensa belga.

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O caso se soma a uma sucessão de episódios semelhantes registrados na cadeia montanhosa dos Alpes, impulsionados pela diminuição contínua da massa das formações glaciais. À medida que o gelo recua, objetos e resquícios humanos deixados para trás em expedições ocorridas há várias décadas passam a vir à tona.

No ano passado, ossos de um alpinista desaparecido em 1994 foram encontrado na montanha Obergabelhorn, perto de Zermatt.

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A polícia de Valais recolhe registos de pessoas desaparecidas desde 1925, principalmente em áreas de alta montanha e bacias hidrográficas.

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