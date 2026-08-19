Degelo na Suíça revela corpos de alpinistas belgas desaparecidos desde 1992

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O degelo do glaciar do Trift, na Suíça, revelou os corpos de dois alpinistas belgas desaparecidos desde 1992. A polícia de Valais anunciou a descoberta, identificada por DNA, de montanhistas de 39 e 41 anos. O caso é mais um exemplo de como o recuo do gelo nos Alpes vem revelando vestígios de expedições antigas.

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O degelo do glaciar do Trift, no sul da Suíça, revelou os corpos de dois alpinistas belgas que estavam desaparecidos desde 1992, anunciou a polícia de Valais em comunicado nesta quarta-feira, 19.

Os restos mortais dos montanhistas, que tinham 39 e 41 anos quando desapareceram, foram localizados por um caminhante em 26 de julho. No mesmo dia da descoberta, os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Valais, em Sion, e a comparação dos perfis genéticos confirmou que se tratava dos dois alpinistas procurados há mais de três décadas na região de Weissmies.