Definido novo candidato comunista da eleição presidencial russa

O Congresso do Partido Comunista da Rússia proclamou neste sábado a candidatura do empresário Pavel Grudinin para as eleições presidenciais russas de março do ano que vem, em substituição ao seu histórico líder, Gennady Zyuganov, que decidiu deixar a corrida pelo Kremlin.

O partido informou que a candidatura de Grudinin teve 303 votos a favor e 11 contra na disputa interna. Segundo o grupo, trata-se de uma “pessoa que sabe trabalhar, escutar as pessoas e cumprir as promessas”.

O Comitê Central do partido já havia designado Zyuganov como chefe da campanha eleitoral do novo candidato comunista.

Grudinin, de 57 anos, é diretor de uma das mais bem-sucedidas empresas agrícolas da Rússia e foi três vezes deputado entre 1997 e 2011.

Zyuganov, que foi para o segundo turno das eleições presidenciais de 1996, nas quais Boris Yeltsin foi reeleito, conseguiu 17% dos votos nas duas últimas eleições para presidente, nas quais enfrentou o atual primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, e o presidente Vladimir Putin, respectivamente.

Até ao momento, anunciaram a intenção de participar das eleições Putin, o liberal Grigory Yavlinsky (Yabloko), o ultra-nacionalista Vladimir Zhirinovsky (Partido Liberal Democrático da Rússia) e a jornalista Ksenia Sobchak, escolhida hoje como a candidata do Iniciativa Civil.