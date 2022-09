Defesa de Taiwan derruba drone pela primeira vez na costa chinesa

As forças armadas de Taiwan derrubaram pela primeira vez um drone civil não identificado que sobrevoava seu espaço aéreo na quinta-feira, 1. O incidente ocorre dias depois do governo da ilha prometer tomar medidas duras para lidar com o aumento de intrusões de aeronaves do tipo.

O Ministério da Defesa do país informou, em comunicado, que o comando de defesa de Kinmen, arquipélago controlado por Taiwan, abateu o drone após o veículo invadir o espaço aéreo restrito sobre a Ilha do Leão, próximo à costa chinesa. Após o disparo, o equipamento caiu no mar.

Na terça-feira 30, as forças armadas taiwanesas dispararam tiros de advertência contra uma aeronave similar, logo após a presidente Tsai Ing-wen ordenar que os militares tomassem “fortes contramedidas” contra o que ela chamou de intimidação da China.

Tsai enfatizou novamente que Taiwan não provocaria disputas, mas isso não significa que não tomaria contramedidas.

Recentemente, Taipei tem reclamado de recorrentes casos de incursões de drones chineses sobre seu território e encarado como ameaça os exercícios militares de Pequim ao redor da ilha.

Os treinamentos chineses tiveram início no mês passado, em reação a uma visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à Taiwan.

O Ministério das Relações Exteriores da China, na segunda-feira 29, minimizou as reclamações de Taiwan sobre drones como tentativas de “fazer barulho”.

Chiu Chui-cheng, vice-chefe do Conselho de Assuntos do Interior da China de Taiwan, disse a repórteres que Taiwan tinha autoridade legal para tomar “medidas de defesa necessárias”, já que aeronaves chinesas não eram permitidas no espaço aéreo de Kinmen.

O episódio marca a escalada de tensão da nação insular com a China, provocada pelas reivindicações de soberania de Pequim sobre Taiwan, que se considera território autônomo.