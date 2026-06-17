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Defesa de Luigi Mangione usa tese de ‘perturbação emocional’ em julgamento por morte de CEO

Acusado pela morte de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, réu tentará enquadrar o caso em dispositivo da lei de Nova York que prevê punição mais branda

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 13h23
Luigi Mangione, acusado de matar CEO da UnitedHealthcare
Luigi Mangione, acusado de matar CEO da UnitedHealthcare (Curtis Means - Pool/Getty Images)
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Defesa de Luigi Mangione usa tese de ‘perturbação emocional’ em julgamento por morte de CEO Priorize VEJA no Google

A defesa de Luigi Mangione, acusado de matar a tiros Brian Thompson, CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, a UnitedHealthcare, pretende sustentar no julgamento que o réu estava sob um estado de “extrema perturbação emocional” quando cometeu o crime. A informação foi revelada nesta quarta-feira, 17, durante audiência em Manhattan.

Mangione, de 27 anos, responde por acusações relacionadas ao assassinato de Thompson, executado em dezembro de 2024 diante de um hotel em Midtown Manhattan, onde o CEO participaria de uma conferência para investidores. O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de imagens do crime e uma intensa busca policial que terminou com a prisão do suspeito na Pensilvânia.

Pela legislação do estado de Nova York, acusados de homicídio podem alegar que estavam em estado de extrema perturbação emocional no momento do crime. Se a tese for aceita pelos jurados, a acusação pode ser reclassificada de homicídio doloso para homicídio culposo, reduzindo significativamente a pena prevista.

Mangione se declarou inocente, em dezembro de 2024, das acusações apresentadas pela Promotoria de Manhattan no processo estadual, que inclui homicídio, porte ilegal de arma e outros crimes relacionados ao assassinato de Thompson. O julgamento está previsto para começar em setembro.

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Paralelamente, o acusado responde a uma ação federal baseada em acusações de homicídio, porte de armas e perseguição. Em abril de 2025, ele também se declarou inocente nesse processo, que corre separadamente na Justiça dos Estados Unidos.

A juíza federal Margaret Garnett negou, em janeiro, um pedido da defesa para adiar o julgamento federal para 2027. Os advogados alegaram que a preparação simultânea para os dois processos comprometeria o direito do réu a uma defesa adequada. A magistrada, no entanto, manteve o cronograma atual.

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Em janeiro, Garnett também tomou outra decisão importante ao rejeitar a possibilidade de aplicação da pena de morte no caso federal, defendida pelo governo do presidente Donald Trump. Com isso, Mangione deixou de correr o risco de execução, mas ainda poderá ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional caso seja considerado culpado.

O assassinato, que desencadeou uma ampla operação policial, também alimentou debates sobre o sistema de saúde americano. Embora o crime tenha sido amplamente condenado por autoridades, o caso incentivou debates sobre os altos custos da assistência médica. Mangione passou a receber apoio de parte da opinião pública, que transformou o acusado em uma espécie de símbolo da insatisfação com as seguradoras de saúde.

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