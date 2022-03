Declarações de Biden sobre Putin são ‘insultos pessoais’, diz Kremlin 

As declarações do presidente americano, Joe Biden, sobre o presidente russo, Vladimir Putin, que incluíram falas de que o russo seria um “ditador assassino” e “bandido”, representam insultos pessoais, disse nesta sexta-feira, 18, o porta-voz do Kremlin.

“Moscou ouve e vê o que já são declarações diárias feitas pelo presidente Biden, que são, na verdade, insultos pessoais contra Putin”, disse Dmitry Peskov à imprensa.

Na quinta-feira, durante evento no Capitólio, Biden voltou a atacar o chefe de Estado russo, um dia após chamá-lo de “criminoso de guerra” pela invasão à Ucrânia.

+ Nos bastidores da guerra, China move peças para se fortalecer contra EUA

“Meu ponto principal é que agora tem a Irlanda e a Grã-Bretanha se unindo contra um ditador assassino, um bandido que está travando uma guerra imoral contra o povo da Ucrânia”, disse o presidente americano em discurso feito em comemoração ao dia de São Patrício.

Segundo Peskov, Moscou não tem intenção de reagir com dureza às declarações, tendo em vista a “irritabilidade, fadiga e esquecimento” de Biden, e para “não causar mais agressividade”.

As falas de Biden nesta semana representam uma aumento significativo na retórica americana na condenação às ações russas contra a Ucrânia.

Para Moscou, o tom usado é “inaceitável”.

“Consideramos inaceitável e imperdoável semelhante retórica por parte de um chefe de Estado, cujas bombas mataram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo”, disse Peskov mais cedo nesta semana.