Declaração de Trump sobre o Irã faz o petróleo disparar

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Donald Trump declarou que a trégua com o Irã “acabou” após novos ataques entre as forças americanas e iranianas. O presidente chamou o Irã de “escória” e “malucos”, acusando-os de distorcer acordos. A tensão elevou os preços do petróleo em 5%. Entenda a escalada e as declarações de Trump.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que a trégua com o Irã “acabou” após os novos ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas.

Trump chamou o Irã de “escória” e país governado por “malucos” depois que Teerã respondeu aos bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo. Os preços do petróleo dispararam imediatamente 5% após as declarações do mandatário americano.

“No que me diz respeito, acabou”, declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan em Ancara, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor. “É apenas uma perda de tempo lidar com eles”, acrescentou. “Eles são escória, são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes, e são pessoas perversas e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, eles a usariam.”

‘Tem alguma coisa errada com eles, são malucos’

O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho. “Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos”, acrescentou Trump.

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Retomada das hostilidades no Oriente Médio

Os Estados Unidos bombardearam novamente o Irã e restabeleceram as sanções ao seu petróleo na terça, após ataques a navios comerciais no Estreito de Ormuz, tudo enquanto Teerã e Washington negociam o fim da guerra no Oriente Médio.

“Os ataques dos Estados Unidos são uma resposta às agressões iranianas contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz”, afirmou o Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) no X.

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A resposta militar de Washington veio algumas horas depois da revogação de uma isenção temporária de sanções sobre o petróleo iraniano e após os ataques a três petroleiros, entre eles um navio catariano que transportava gás natural liquefeito, no Estreito de Ormuz, segundo monitores marítimos e o Catar.

(Com AFP)