De volta à TV, Trump será comentarista de luta entre Belfort e Holyfield

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump será no próximo sábado, 11, o comentarista especial de um evento de boxe que terá como luta principal um duelo entre o brasileiro Vitor Belfort e o americano Evander Holyfield.

“Amo grandes lutadores e grandes lutas. Estou ansioso para vê-los neste sábado à noite e compartilhar meus pensamentos no ringue. Você não vai querer perder este evento especial”, declarou Trump em um comercial sobre o evento, marcando sua volta às telinhas, depois de anos como estrela de “O Aprendiz”.

Embora os comentários oficiais da luta principal sejam feitos por Jim Lampley, junto ao ex-campeão Shawn Porter, telespectadores terão a opção de comprar a transmissão com Trump por 49,99 dólares, equivalente a cerca de 264 reais.

Segundo a empresa Triller, promotora do evento, Donald Trump Jr, filho do ex-presidente, estará com o pai no Hard Rock Hotel & Casino em Hollywood, na Flórida. Os dois vão comentar a luta principal do card, que contará também com combates entre Anderson Silva e Tito Ortiz e David Haye e Joe Fournier.

Aos 58 anos, Holyfield, ex-campeão dos pesos pesados, foi convocado para a luta como substituto de Oscar de la Hoya, que testou positivo para Covid-19 e não pôde enfrentar Belfort, de 44 e multicampeão de MMA em organizações como o UFC.

Donald Trump realizou muitos eventos de boxe em seus cassinos em Atlantic City, no estado de Nova Jersey, nos anos 80 e 90. A Triller, por sua vez, já teve outros comentaristas famosos, como o rapper Snoop Dogg, que participou da transmissão da luta entre Mike Tyson e Roy Jones Jr., em novembro do ano passado.