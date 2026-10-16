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De Trump aos Beatles: o fechamento histórico do Plaza em Nova York

Hotel de luxo já pertenceu ao presidente americano e foi cenário de filme

Por Giovanna Fraguito 16 out 2026, 15h54
O empresário Donald Trump se casa com Marla Maples, em cerimônia realizada no Trump Plaza Hotel, em Nova York - 19/12/1993
O empresário Donald Trump se casa com Marla Maples, em cerimônia realizada no Trump Plaza Hotel, em Nova York - 19/12/1993 (Hulton Archive/Getty Images)
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O Plaza Hotel, um dos endereços mais famosos da alta sociedade de Nova York, fechará as portas em janeiro de 2027 para uma reforma que deve durar pelo menos quatro anos. Inaugurado em 1907, o edifício da Quinta Avenida acumula histórias que vão muito além da hotelaria. Donald Trump, 80, comprou o imóvel em 1988, e, cinco anos depois, celebrou ali seu casamento com Marla Maples, 62. O atual presidente americano também fez uma participação em Esqueceram de Mim 2, de 1992, estrelado por Macaulay Culkin, 46, que tem o hotel como um de seus principais cenários. Em 1995, diante de dificuldades financeiras, Trump vendeu o empreendimento. Desde 2018, o Plaza pertence à Katara Hospitality, empresa ligada ao governo do Catar, que o adquiriu por cerca de 600 milhões de dólares.

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Décadas antes, em 1964, os Beatles se hospedaram no Plaza durante sua primeira visita aos Estados Unidos, quando a chegada do quarteto provocou uma multidão de fãs nas ruas. Em 1966, o escritor Truman Capote organizou no salão principal o lendário Baile Preto e Branco, que reuniu 540 convidados, entre eles Frank Sinatra, Mia Farrow e Andy Warhol. Já em 1995, o hotel recebeu o primeiro desfile da Victoria’s Secret, que se tornaria um dos eventos mais conhecidos do mundo da moda.

A reforma terá início após o encerramento das operações, previsto para 19 de janeiro, e será concentrada na fachada histórica. Durante o período, os 282 quartos e os espaços de eventos permanecerão fechados. Ainda não há uma data exata para a reabertura.

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