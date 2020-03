De Trump a Boris Johnson: o coronavírus já ronda os líderes mundiais

Com a rápida propagação pelo mundo do novo coronavírus – são mais de 110 mil casos confirmados e 4 mil mortes –, a doença começa a afetar a elite política mundial. Deputados, senadores e ministros de várias nações ou foram diagnosticados com o Covid-19 ou se colocaram preventivamente em quarentena. Alguns, no entanto, estavam próximos de governantes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, antes de testarem positivo para a doença. Confira abaixo a lista de líderes mundiais que podem ter sido expostos ao vírus.

Boris Johnson

Caso mais recente, o premiê britânico teve uma de suas ministras, Nadine Dorries, da Saúde Pública, diagnosticada com o vírus. Ela participou de um evento com a presença de Boris na última quinta-feira 5. Fontes do governo britânico disseram à imprensa local que o premiê não vai fazer o teste por não ter tido contato direto com a ministra nos últimos dias e por não apresentar sintomas. O Parlamento britânico também foi afetado pelo surto. Dois parlamentares trabalhistas se colocaram em quarenta após descobrirem que havia uma pessoa infectada num evento no qual participaram.

Donald Trump

Nos Estados Unidos, cinco políticos republicanos decidiram entrar em quarentena após terem entrado em contato com uma pessoa infectada durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC). Dentre eles, os deputados republicanos Matt Gaetz, Doug Collins e Mark Meadows, que também é chefe de gabinete da Casa Branca. Gaetz viajou com o presidente no avião presidencial na segunda-feira 9, já Collins se reuniu com Donald Trump na sexta-feira 6. O vice-presidente Mike Pence, no entanto, não quis confirmar se o líder americano realizou exames para coronavírus.

Ali Khamenei

No Irã, onde há a maior epidemia de coronavírus no Oriente Médio, a doença também se propaga nos corredores do poder. Dois parlamentares, Fatemeh Rahbar e Mohammad Ali Ramazani, morreram por complicações causadas pelo vírus. A vice-presidente para Assuntos da Família e da Mulher, Masoumeh Ebtekar, foi diagnosticada com Covid-19. Outra morte entre políticos iranianos foi a de Mohammad Mirmohammadi, um dos conselheiros mais próximos do aiatolá Ali Khamenei.

Giuseppe Conte

Na Itália, o líder do Partido Democrático, Nicola Zingaretti, está com coronavírus. A sigla faz parte da coalização de governo com o Movimento Cinco Estrelas que sustenta o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, no cargo. O premiê afirmou que fez o teste para o vírus e o resultado foi negativo.

Papa Francisco

O papa Francisco foi flagrado tossindo durante uma aparição publica. Em seguida, o pontífice cancelou diversos eventos por se sentir “indisposto”. Por sempre estar junto à multidão de fiéis no Vaticano, onde há um caso confirmado, e pelo grave surto na Itália, levantou-se a suspeita de que o líder religioso poderia ter contraído a doença. Um exame posterior, porém, concluiu que a indisposição de Francisco era apenas um resfriado. Como parte dos esforços para evitar a propagação da doença, o pontífice fez sua última oração dominical por vídeo.

Marcelo Rebelo de Sousa

O presidente de Portugal se colocou em isolamento após o aluno de uma escola que ele visitou ter sido diagnosticado com coronavírus. Na ocasião, o político cumprimentou estudantes no local. Um primeiro teste realizado em Rebelo de Sousa deu negativo para a infecção.