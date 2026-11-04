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De Mike Tyson a Olivia Rodrigo, a divisão de celebridades nas eleições dos Estados Unidos

Midterms dividiram famosos entre Republicanos e Democratas

Por Flávio Monteiro 4 nov 2026, 09h00
Mulher de cabelo escuro e camiseta branca com Dr. Amy Acton for Governor segurando um microfone, ao lado de Mike Tyson com terno azul falando em pódio com selo presidencial, e Donald Trump ao fundo
Olivia Rodrigo e Mike Tyson (Reprodução/Redes Sociais/Alex Wong/Getty Images)
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De Mike Tyson a Olivia Rodrigo, a divisão de celebridades nas eleições dos Estados Unidos Priorize VEJA no Google

Os Estados Unidos promoveram, nesta terça-feira, 3, as eleições de meio de mandato para renovar a maioria das cadeiras de seu Congresso. Conhecidas como midterms, as eleições foram marcadas por uma intensa disputa entre os Democratas e os Republicanos – com ambos os lados buscando nomes famosos para angariar o apoio do público.

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Historicamente alinhado com Hollywood, o Partido Democrata tem contado com o suporte de diferentes atores e músicos conhecidos no mainstream americano. Nomes como Barbra Streisend, Olivia Rodrigo, Ben Stiller, Bruce Springsteen e Bob Odenkirk manifestaram apoio público e/ou doaram para a campanha de representantes democratas em diferentes estados.

Por outro lado, os Republicanos tiveram maior dificuldade em encontrar apoio junto a nomes conhecidos do grande público. Isso não significa, entretanto, que não houve celebridades manifestando apoio a candidatos do partido. Esportistas de renome, como Mike Tyson e Dennis Rodman, acompanharam o presidente Donald Trump em comícios ao redor dos EUA. Na música, a grande maioria dos apoiadores vem do country, com Jason Aldean como maior expoente, embora haja uma rara exceção na figura da rapper Nicki Minaj.

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