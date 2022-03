De iates a jatinhos: EUA preparam novas sanções contra oligarcas russos

Em meio ao avanço de forças russas em direção à capital da Ucrânia, os Estados Unidos estão preparando um pacote de sanções mirando mais oligarcas da Rússia, assim como suas empresas e seus bens, disse à agência de notícias Reuters nesta quarta-feira, 2, uma fonte com conhecimento do assunto.

A decisão segue o anúncio de duras sanções econômicas do Ocidente contra Moscou pela recente invasão à Ucrânia. No sábado, EUA, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Canadá decidiram banir alguns bancos russos do SWIFT, o sistema de pagamentos que conecta milhares de instituições financeiras em todo o mundo. Mais tarde, no domingo, a UE anunciou o fechamento do espaço aéreo para aeronaves pilotadas por russos e o banimento na região da agência oficial de notícias do governo da Rússia.

De acordo com a rede CNN, o Departamento de Justiça americano planeja também uma nova unidade especial para ajudar a implementar as sanções contra os oligarcas, mirando bens como iates, jatos e imóveis.

A nova força-tarefa, chamada de “KleptoCapture”, é parte dos esforços conjuntos entre Washington, União Europeia e aliados para punir Rússia e Belarus pela invasão à Ucrânia ao restringir operações financeiras e exportações.

Os bilionários russos controlam cerca de 30% da riqueza do país, uma porcentagem elevada quando comparada aos 15% de Alemanha e EUA, por exemplo. De acordo com dados de 2017 do National Bureau of Economic Research, os bilionários russos têm a mesma quantidade de poder financeiro em contas offshore que toda a população russa possui dentro da Rússia.

Além disso, muitos dos oligarcas participam do alto escalão do governo de Vladimir Putin ou desempenharam funções-chave em fornecer apoio financeiro ao presidente ou ao Kremlin, segundo autoridades da UE.

Alguns deles, como Roman Abramovich, já expressaram preocupação. Depois de anunciar seu afastamento do Chelsea, clube londrino que ajudou a elevar ao panteão do futebol moderno, ele decidiu colocar o time à venda.

Representantes do Chelsea já conversam com o bilionário suíço Hansjorg Wyss, um dos potenciais compradores. “Como todos os outros oligarcas, Abramovich está em pânico e quer se livrar do clube logo. Eu e mais três pessoas recebemos uma oferta para comprar o Chelsea”, diz Wyss.

De acordo com o jornal Washington Post, a lista de pessoas miradas pela Casa Branca irá se sobrepor à lista de pessoas já sancionadas pela União Europeia, incluindo Alisher Usmanov, dono de um conglomerado de aço e ferro que é avaliado pela Forbes em mais de 15 bilhões de dólares.

A lista da UE também inclui nomes como Igor Sechin, chefe da petroleira estatal russa Rosneft, e Nikolay Tokarev, chefe-executivo da gigante da energia Transneft.

Segundo dados do MarineTraffic, um grupo de inteligência global, alguns iates possuídos por oligarcas estão em movimento, possivelmente em direção a regiões onde as sanções não se aplicam. Entre as embarcações estariam o iate do magnata do alumínio Oleg Deripaska, avaliado em 65 milhões de dólares, e do executivo do ramo do petróleo Vagit Alekperov, avaliado em 80 milhões de dólares.

Segundo o secretário de Justiça americano, Merrick Garland, a nova força-tarefa irá incluir procuradores, agentes federais e especialistas em lavagem de dinheiro.

“Não deixaremos pedra sobre pedra em nossos esforços para investigar, prender e processar estes atos criminosos que permitem que o governo russo continue esta guerra injusta. Deixe-me ser claro: se você viola nossas leis, iremos responsabilizá-lo”, disse Garland em comunicado.

Em discurso na noite de terça-feira, o presidente americano, Joe Biden, destacou os esforços, afirmando que “oligarcas russos e líderes corruptos ganharam bilhões de dólares deste regime violento”.

“Estamos nos juntando a aliados europeus para encontrar e apreender seus iates, apartamentos de luxo e jatos particulares”, acrescentou.