De guitarra na mão, Blinken reforça ‘apoio inabalável’ dos EUA à Ucrânia

Durante sua visita a Ucrânia, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, juntou-se nesta terça-feira, 14, a uma banda em um bar no subsolo de Kiev, empunhando uma guitarra vermelha, e mandou uma mensagem para todo o país de que os americanos estão ao lado dos ucranianos. Ao som de “Rockin in the Free World”, hino do rock lançado por Neil Young em 1989, pouco antes da queda do Muro de Berlim, o diplomata reforçou a promessa de apoio inabalável da Casa Branca ao governo ucraniano.

Not only did Tony Blinken show up at a bar somewhere in Kyiv to play a rendition of Neil Young’s “Rockin’ in the Free World,” State Department planners brought along C-SPAN to film the thing. The song is a pretty accurate distillation of Blinken’s halfwit interventionist ideology pic.twitter.com/EOcVExXhwM — Michael Tracey (@mtracey) May 14, 2024

“Seus soldados, seus cidadãos – particularmente no nordeste, em Kharkiv – estão sofrendo tremendamente. Mas eles precisam saber, você precisa saber, os Estados Unidos estão com vocês, grande parte do mundo está com vocês e eles estão lutando não apenas por uma Ucrânia livre, mas pelo mundo livre. O mundo livre está com você também”, disse Blinken antes de tocar a música.

No bar, Blinken assitiu a maior parte da apresentação da banda, chamada 19.99, até que o vocalista o apresentou como um “grande amigo da Ucrânia”. Ele então se juntou aos outros músicos para tocar o refrão da canção, lançada na época em que a União Soviética sofria com protestos e atos contra o regime. O bloco soviético viria a se desintegrar em 1991 e várias nações, incluindo a Ucrânia, conquistaram a independência.

O político é o primeiro alto funcionário dos Estados Unidos a viajar para Ucrânia depois que o Congresso americano aprovou um pacote de ajuda militar de US$ 61 bilhões. A medida passou com meses de atrasos, o que deu vantagem a Rússia no campo de batalha.

Blinken chegou à capital na manhã desta terça-feira para uma visita secreta, dias depois do exército russo lançar uma incursão terrestre no norte da região de Kharkiv, abrindo uma nova frente na guerra. Há meses as tropas ucranianas estão em desvantagem.