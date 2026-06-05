O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou uma carta endereçada ao seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira, 4. Em uma mistura de alfinetadas, alertas e apelos de paz, o documento propõe uma reunião entre os dois — algo que nunca aconteceu em quatro anos de guerra — e pede por um “cessar-fogo total”. O Kremlin informou que Putin já está com o texto em mãos, mas ainda não houve qualquer resposta formal às propostas.

A carta inicia com Zelensky afirmando que, quando Putin chegou ao poder há mais de duas décadas, parte dos ucranianos “tinham uma visão positiva” sobre ele.

“Isso ficou no passado. Hoje, a absoluta maioria dos ucranianos vê de forma positiva o fato de nossos drones de longo alcance terem visitado a abertura do seu fórum em São Petersburgo, percorrendo uma distância de mais de 1.000 quilômetros. Como o senhor bem sabe, essa distância não representa o limite das nossas capacidades”, escreveu ele.

O líder ucraniano afirmou que as relações entre os dois países mudaram bruscamente com Putin à frente da Rússia, passando de “discussões sobre comércio e outros assuntos civis” para “ataques e perdas”. Zelensky também disse o chefe do Kremlin esteve “em guerra com a Ucrânia” por “quase metade dos seus 26 anos no poder”. Ele atribuiu responsabilidade exclusiva pelo conflito a Putin.

“Frequentemente ouvimos dizer que a guerra lhe convém. Claro, não quando se trata da segurança da sua residência em Valdai ou do desfile em Moscou. A sua própria vida tem valor para o senhor”, continuou. “Mas agora todos vemos que isso finalmente começa a deixar de ser aceitável para os russos — o fato de que a guerra traz cada vez mais consequências negativas para a Rússia.”

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O texto faz referência aos ataques ucranianos à Rússia, incluindo à infraestrutura energética, e ao aumento do custo de vida em Moscou. Embora tenha reconhecido que Putin ainda consegue controlar a população, Zelensky advertiu que “seus recursos estão diminuindo significativamente”. Ele disse, ainda, ter recebido um relatório sobre as baixas russas no campo de batalha no mês de maio, com supostos 30 mil mortos ou gravemente feridos.

O presidente lamentou mortes de civis ucranianos, mas logo voltou a minimizar o avanço russo na guerra: “Também importa o fato de que o senhor já vem, regularmente, a cada poucos meses, adiando os prazos finais para a conquista das nossas regiões, principalmente da região de Donetsk. O senhor também não conseguirá conquistá-la este ano”, advertiu.

“Muitos não acreditavam que a Ucrânia conseguiria resistir por tanto tempo em sua defesa. O senhor não acreditava. E aqueles que o aconselhavam também não acreditavam. Isso foi um erro. O senhor não esperava uma resistência em larga escala da Ucrânia e não previu que tudo iria tão longe. Mas todos nós estamos aqui — no quinto ano do confronto em grande escala”, afirmou Zelensky.

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Ele, então, faz um apelo a Putin.

“A Ucrânia propõe terminar a guerra em um formato entre nós e vocês. Proponho uma reunião com o senhor. Todos ouviram seus representantes dizendo, sorrindo, que eu supostamente poderia ir a Moscou. Mas depois desses 26 anos, um líder ucraniano não tem nada a fazer na sua capital, assim como um líder russo não tem nada a fazer em Kiev.”

“Existem países que tradicionalmente recebem líderes para resolver questões de guerra e paz. A Suíça, a Turquia, os países do mundo árabe — muitos podem e querem receber esta reunião. São os líderes que resolvem as questões fundamentais — sempre foi assim e sempre será. Proponho definir uma data clara para essa reunião”, disse ele, mais tarde acrescentando: ” Nós podemos trabalhar para esse cansaço. O senhor pode parar a sua guerra.”

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Leia carta na íntegra

Quando o senhor assumiu a liderança da Rússia, há mais de 26 anos, muitas pessoas na Ucrânia tinham uma visão positiva sobre o senhor. Era assim. Isso ficou no passado.

Hoje, a absoluta maioria dos ucranianos vê de forma positiva o fato de nossos drones de longo alcance terem visitado a abertura do seu fórum em São Petersburgo, percorrendo uma distância de mais de 1.000 quilômetros. Como o senhor bem sabe, essa distância não representa o limite das nossas capacidades.

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Os 26 anos do seu poder mudaram completamente a agenda das relações entre a Ucrânia e a Rússia. De discussões sobre comércio e outros assuntos civis, nossos povos passaram exclusivamente para temas relacionados a ataques e perdas.

Durante quase metade dos seus 26 anos no poder na Rússia, o senhor esteve em guerra contra a Ucrânia.

Independentemente do que diga sobre a OTAN, geopolítica ou a língua russa, esta guerra é uma escolha pessoal sua — uma guerra sem uma causa real. É exatamente assim que a história se lembrará dela.

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Este período poderia ter sido completamente diferente.

Frequentemente ouvimos dizer que a guerra lhe convém. Claro, não quando se trata da segurança da sua residência em Valdai ou do desfile em Moscou. A sua própria vida tem valor para o senhor.

Mas agora todos vemos que isso finalmente começa a deixar de ser aceitável para os russos — o fato de que a guerra traz cada vez mais consequências negativas para a Rússia.

Eles não gostam dos nossos drones e mísseis.

Eles não gostam da falta de gasolina e do aumento constante dos preços.

Eles não gostam das proibições permanentes.

Eles não gostam da sua intenção de organizar uma segunda onda de mobilização para expandir a guerra em outra direção na Ucrânia ou direcioná-la contra outros países — vizinhos da Rússia.

Eles não gostam de não enxergar o fim da sua guerra.

Sim, o senhor ainda consegue obrigar os russos a viverem dessa forma.

Mas os seus recursos estão diminuindo significativamente.

O senhor não terá dinheiro nem força política suficientes para continuar comprando a lealdade dos russos, como fez durante 26 anos. Faremos tudo para que o mundo cuide disso.

Como o próprio senhor diz: “é preciso calcular tudo”.

Ontem recebi um relatório sobre as perdas do seu exército na frente de batalha na Ucrânia durante o mês de maio. Mais uma vez, são mais de 30 mil russos mortos e gravemente feridos. Mantemos exatamente esse nível todos os meses, e para cada uma das suas perdas temos confirmação em vídeo — não são afirmações vazias.

Sabemos que, entre as suas perdas na frente de batalha, 63% são mortos e apenas 37% são feridos. No século XXI, os exércitos não podem permitir esse tipo de proporção. Daqui em diante, a parcela de mortos aumentará.

Não é como se nós, na Ucrânia, estivéssemos preocupados com os russos. Depois de tudo o que a sua guerra trouxe para a Ucrânia.

Mas eu me preocupo com os ucranianos.

Perdemos nossos cidadãos, e cada perda nossa nos causa dor. Mesmo quando a proporção entre as perdas ucranianas e russas é de um para cinco ou um para seis, isso continua tendo enorme importância.

Também importa o fato de que o senhor já vem, regularmente, a cada poucos meses, adiando os prazos finais para a conquista das nossas regiões, principalmente da região de Donetsk. O senhor também não conseguirá conquistá-la este ano.

Mas nós, na Ucrânia, não queremos uma guerra permanente. Sabemos muito bem que sem guerra é infinitamente melhor. Queremos alcançar isso.

Tenho certeza de que a maioria dos russos está pronta para responder positivamente a isso, e o senhor sabe disso.

Muitos não acreditavam que a Ucrânia conseguiria resistir por tanto tempo em sua defesa.

O senhor não acreditava. E aqueles que o aconselhavam também não acreditavam. Isso foi um erro.

O senhor não esperava uma resistência em larga escala da Ucrânia e não previu que tudo iria tão longe. Mas todos nós estamos aqui — no quinto ano do confronto em grande escala.

Não tenha medo de sair da guerra — isso é o principal que agora se espera do senhor.

A Ucrânia mantém a sua independência. E continuará mantendo. Apesar de quaisquer outras previsões.

Unimos muitos no mundo em defesa da Ucrânia e contra o senhor. Encontramos armas e recursos financeiros.

Nós recebemos apoio, o senhor recebe sanções. E assim continuará até que haja justiça para a Ucrânia — a justiça que queremos e que pode ser alcançada.

Não permitiremos que tenham sucesso aqueles que tentam convencê-lo de que as sanções contra a Rússia serão significativamente reduzidas e que o apoio à Ucrânia será consideravelmente diminuído sem mudanças substanciais na sua posição em relação à Ucrânia.

O exemplo de Orbán demonstra a vergonha que aguarda aqueles que escolhem ajudar a Rússia em sua guerra contra nós.

A Ucrânia atravessou invernos difíceis, quando o senhor tentou destruir nosso sistema energético. Resistimos, e mesmo na escuridão a resiliência dos ucranianos permaneceu.

Levamos a guerra para o seu território, e o senhor não teria conseguido lidar com isso sem a ajuda da Coreia do Norte. O senhor é o primeiro governante da Rússia que foi obrigado a pedir ajuda a Pyongyang.

E hoje o senhor depende completamente da China — também pela primeira vez na história da Rússia.

O senhor calculava que os ucranianos não teriam forças para se defender, mas agora nossos soldados ajudam a construir a defesa dos nossos parceiros no Oriente Médio e no Golfo.

O senhor esperava uma instabilidade interna na Ucrânia, mas foram as suas próprias formações militares que se rebelaram contra o senhor. No dia 23 de junho haverá mais um aniversário desse acontecimento, e o silêncio não apagará esse fato da história.

E agora são os seus próprios funcionários do governo, empresários e propagandistas que olham para o senhor com evidente cansaço. O mundo vê isso.

O mundo não sente o cansaço da Ucrânia com o qual o senhor tanto contava. Mas existe cansaço da Rússia até mesmo entre aqueles no mundo global que ajudam o senhor a contornar as sanções e manter a economia funcionando.

O senhor não pode deixar de perceber isso. Depois de 26 anos, a idade começou a cobrar seu preço. Quanto mais tempo passar, maior será também o cansaço em relação ao senhor.

Vimos documentos de inteligência indicando que o senhor agora considera planos de guerra também para 2027 e 2028.

Também sabemos que o senhor espera que os mísseis balísticos façam por você aquilo que todo o resto não conseguiu fazer.

O senhor quer envolver ainda mais Belarus na guerra, e agora somos obrigados a nos preparar também para isso.

Vemos que o senhor está fazendo algum tipo de jogo com a Transnístria.

Seus propagandistas ameaçam, de uma forma ou de outra, todos os vizinhos da Rússia.

O senhor realmente quer passar por tudo isso?

A escolha agora é sua.

Chega de guerra.

A Ucrânia propõe acabar com esta guerra.

É preciso fazer isso de forma honesta, digna e garantir que não haverá uma nova escalada da guerra.

Vemos que os Estados Unidos estão dedicando toda a sua atenção à questão do Irã, e não é correto simplesmente esperar até que a guerra na Europa chegue novamente ao centro da sua atenção.

A Ucrânia propõe terminar a guerra em um formato entre nós e vocês.

Proponho uma reunião com o senhor.

Todos ouviram seus representantes dizendo, sorrindo, que eu supostamente poderia ir a Moscou. Mas depois desses 26 anos, um líder ucraniano não tem nada a fazer na sua capital, assim como um líder russo não tem nada a fazer em Kyiv.

Existem países que tradicionalmente recebem líderes para resolver questões de guerra e paz. A Suíça, a Turquia, os países do mundo árabe — muitos podem e querem receber esta reunião.

São os líderes que resolvem as questões fundamentais — sempre foi assim e sempre será.

Proponho definir uma data clara para essa reunião.

Ouvimos que lhe prometeram no Alasca a solução de algumas questões relacionadas à Ucrânia e à Europa. Mas o senhor vê que as questões ucranianas e europeias não são resolvidas em Anchorage.

Outros participantes definidos poderão se juntar ao canal bilateral iniciado entre nós.

Como a guerra acontece na Europa, como nós na Ucrânia precisamos de garantias de segurança e como o senhor também quer garantias de segurança para si, parece lógica a participação daqueles que realmente podem atuar como garantidores.

Consideramos necessária a participação da Europa — daqueles que realmente têm capacidade de influenciar a situação.

Consideramos que os Estados Unidos devem fazer parte do processo, e isso é algo que pode definir a configuração de uma nova arquitetura de segurança em nossa parte do mundo.

Já tivemos a experiência de muitos tratados com a Rússia e dos Acordos de Minsk, que não funcionaram. Por isso, é necessário encontrar, antes de tudo, nossas respostas bilaterais para as questões existentes e não se esconder dos temas difíceis atrás de quaisquer formulações, grupos técnicos ou perda de tempo em diplomacia de idas e vindas.

Com a sua guerra, o senhor separou para sempre a Ucrânia e a Rússia.

A linha de frente agora é a linha a partir da qual a diplomacia deve começar.

A Ucrânia está pronta para cessar completamente o fogo durante o período das negociações. Esta é uma prática comum, confirmada agora também pelas circunstâncias em torno do Irã.

A tentativa de estabelecer um silêncio real é o melhor começo para começarmos a conversar uns com os outros. Acreditamos que isso não será apenas uma tentativa, mas um verdadeiro cessar-fogo, se o senhor assim desejar.

O senhor sabe que os Estados Unidos podem garantir o monitoramento do cessar-fogo ao longo da linha de contato.

A Ucrânia está pronta para realizar a troca de prisioneiros de guerra pelo princípio de “todos por todos”, e isso pode se tornar um bom prólogo para o fim da guerra.

É necessário dar passos sérios para o retorno dos civis e das crianças que foram levados durante a guerra.

É necessário definir qual será o futuro de todas as próximas gerações de ucranianos e russos.

Se o senhor, pessoalmente, em seus pensamentos, não chegar à conclusão de que chegou a hora de terminar esta guerra, a Ucrânia continuará lutando pela sua existência. Teremos aqueles que nos apoiarão.

Mas o senhor também terá que lutar muito mais pela sua própria existência — não pela existência da Rússia, mas pela sua existência pessoal.

E isso não é uma ameaça minha ou da Ucrânia. São fatos da história russa que o senhor conhece muito bem: quando a Rússia se cansa, acontecem mudanças.

Nós podemos trabalhar para esse cansaço.

O senhor pode parar a sua guerra.

Memória eterna a todos aqueles cujas vidas foram tiradas por esta guerra.

Glória à Ucrânia!