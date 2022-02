Datas: François Gros, Gary Brooker e Mark Lanegan

As vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da Moderna, entre outras, são resultado de uma tecnologia inovadora, o uso do chamado RNA mensageiro. Por meio dele, é possível injetar no organismo “instruções” ou moléculas que induzem as células a produzir determinadas proteínas que fortalecem o sistema imunológico. Sem o RNA mensageiro, portanto, estaríamos ainda à margem de vencer a pandemia.

Um dos descobridores da capacidade do ácido ribonucleico de transportar informações foi o biólogo francês François Gros. Com o apoio de outros dois pesquisadores, Jacques Monod e François Jacob, ele chegou à revelação que revolucionaria a biologia. Monod, Jacob e um terceiro cientista, André Lwolff, ganhariam o Nobel de Medicina e Fisiologia de 1965. Gros, sempre muito discreto, avesso a entrevistas e palestras, foi preterido. Respeitadíssimo, dirigiu o renomado Instituto Pasteur entre 1976 e 1981. Ele morreu em 18 de fevereiro, aos 95 anos, em Paris, de causas não reveladas pela família.

Marco do rock progressivo

Há quem não aprecie o chamado rock progressivo, estilo que flerta com a música clássica e o jazz. Mas é impossível ficar indiferente, ou mesmo não se emocionar, à interpretação, na voz e na guitarra, de Gary Brooker para A Whiter Shade of Pale, megasucesso de 1967 da banda londrina Procol Harum. A canção — “we skipped the light fandango / turned cartwheels ‘cross the floor / I was feeling kinda seasick” —, inspirada na Suíte Número 3 em Sol Maior, de Bach, virou um dos hinos da geração hippie. A gravação original chegou ao primeiro lugar das paradas britânicas e ao quinto da americana. Brooker gravaria depois com Eric Clapton e George Harrison, mas nunca mais teve o mesmo impacto cultural. Ele morreu em 19 de fevereiro, aos 76 anos, em Londres, em decorrência de câncer.

A voz grave e arranhada

Ele nunca teve a fama de Kurt Cobain, do Nirvana, ou de Chris Cornell, do Soundgarden. Mas não é possível ouvir e tentar entender o fenômeno das bandas grunge do fim dos anos 1980 e início dos 1990 sem a presença avassaladora de Mark Lanegan, vocalista das bandas Screaming Trees e Queens of the Stone Age. Sua voz grave e arranhada, adequada a um movimento musical que unia o punk rock com o heavy metal, logo foi celebrada. Morreu em 22 de fevereiro, aos 57 anos, em Killarney, na Irlanda, de causas não reveladas pela família, embora fosse conhecido seu vício em drogas.

Publicado em VEJA de 2 de março de 2022, edição nº 2778