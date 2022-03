Datas: David Boggs, Carlos Barbosa-Lima e John Landy

Deve-se ao empenho e à inventividade de David Boggs uma das criações mais decisivas do século XX, a Ethernet. O engenheiro americano ajudou a construir a tecnologia de rede capaz de conectar computadores a impressoras e outros dispositivos, atalho para a internet como a conhecemos hoje. Sem o trabalho de Boggs talvez não pudéssemos enviar e-mails, visitar um site por meio do smartphone e trabalhar a distância para cumprir os protocolos sanitários exigidos pela pandemia de Covid-19.

Tudo começou em 1973. Depois de completar o curso de engenharia elétrica em Princeton e Stanford, Boggs conseguiu um estágio na Xerox. Ao lado de outro jovem aprendiz, Bob Metcalfe, ele desenvolveu um modo de enviar informações de um computador a outro por meio de impulsos elétricos. O resto é história, renovada pelos avanços da tecnologia. A Ethernet evoluiu ao longo do tempo. Tornou-se padrão da indústria digital e protocolo dominante para redes em escritórios. Mais tarde também seria usada, em escala bem menor, em residências. Contudo, vale ressaltar que o wi-fi presente em todas — todas mesmo! — as circunstâncias da vida moderna só funciona porque antes houve o passo dado por Boggs. Ele morreu em 19 de fevereiro, em Palo Alto, nos Estados Unidos, em razão de insuficiência cardíaca. Tinha 71 anos.

Um mestre do violão

Para o paulistano Carlos Barbosa-Lima, o violão era o mais democrático dos instrumentos, atalho para encontros e, portanto, para a paz. “O violão é do cidadão comum, facilita a diversidade, a aproximação entre as culturas”, disse certa vez. Essa universalidade foi sempre o tom de Barbosa-­Lima, músico eclético, que mantinha as unhas da mão direita ligeiramente compridas, para facilitar o dedilhar. Unia Bach com Beatles, Gershwin com Tom Jobim, em arranjos mundialmente celebrados — menos talvez no Brasil, onde costuma valer a máxima de Jobim: “No Brasil, sucesso é uma ofensa pessoal”. Ele morreu em 23 de fevereiro, em Paraty, aos 77 anos, de infarto.

História abaixo de quatro minutos

Correr a milha — o equivalente a 1 600 metros — em menos de quatro minutos era um dos feitos mais buscados por atletas nos anos 1950. O primeiro a conseguir foi o britânico Roger Bannister, em 1954, com 3m59s. Logo atrás dele vinha o australiano John Landy, que menos de dois meses depois da conquista do adversário alcançou a marca, com 3m58s. Ele foi celebrado como herói, virou manchete de jornais, personagem festejado mundialmente. “Aqueles quatro minutos eram uma barreira psicológica”, disse. “Poderiam ter sido quebrados antes não fosse a II Guerra.” Hoje, o recorde da milha, que não é prova olímpica, é de 3m43s13, do marroquino Hicham El Guerrouj. John Landy morreu em 24 de fevereiro, aos 91 anos, em Victoria, na Austrália.

