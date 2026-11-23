O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderá retomar a ofensiva militar contra o Irã em 2027 caso as negociações diplomáticas não resultem em um acordo. Em entrevista à emissora Fox News, no domingo, 22, o republicano acusou Teerã de prolongar deliberadamente as conversas e comparou os negociadores iranianos a “dançarinos profissionais de sapateado”.

Trump também voltou a relacionar o comportamento do governo iraniano ao resultado das eleições legislativas de meio de mandato, realizadas em 3 de novembro. Segundo ele, a vitória dos democratas teria estimulado Teerã a intensificar os ataques contra aliados americanos no Golfo Pérsico. Em publicação posterior na rede Truth Social, o presidente afirmou que o Irã lançou, na última semana, mais drones e mísseis do que em qualquer outro momento desde o início da guerra, embora tenha dito que todos foram interceptados.

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O conflito começou em fevereiro e, desde então, Trump alternou previsões de encerramento rápido das hostilidades com ameaças de ampliar a ofensiva. Antes das eleições, o presidente havia indicado que a guerra poderia terminar pouco depois da votação. Agora, diante da derrota republicana, estendeu o prazo para uma possível solução diplomática, mas ressaltou que o resultado eleitoral não alterará a estratégia de seu governo em relação ao Irã.

Ataques no Golfo aumentam pressão por acordo

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Nas últimas semanas, Teerã intensificou as ações contra embarcações nas proximidades do Estreito de Ormuz e atingiu instalações militares americanas no Bahrein e no Kuwait. No sábado, 21, um ataque a uma instalação industrial no Bahrein deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave.

A escalada preocupa os países árabes do Golfo Pérsico, que pressionam Washington a encontrar uma saída diplomática para o conflito. Nas primeiras semanas da guerra, o Irã lançou milhares de mísseis e drones contra alvos na região, ampliando o temor de que uma nova ofensiva americana provoque uma retaliação ainda mais abrangente.

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas marítimas do comércio mundial de petróleo. Qualquer interrupção prolongada da circulação de navios na região pode afetar o abastecimento internacional e pressionar os preços da energia, ampliando os custos econômicos de uma guerra prolongada.

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Na entrevista à Fox News, Trump também ameaçou destruir embarcações iranianas caso tentem romper o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos. “Espero que tentem. Todas acabarão no fundo do mar, assim como o restante da Marinha”, afirmou.

Programa nuclear

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Enquanto as tensões militares persistem, o Irã mantém conversas indiretas com os Estados Unidos, com a participação do Catar como mediador. No sábado, 21, o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, afirmou que Teerã discutia com autoridades catarianas alternativas para encerrar o conflito. A informação foi divulgada pela agência de notícias iraniana Tasnim.

Um dos principais entraves é o destino do material nuclear enriquecido iraniano, considerado central na disputa com Washington. Segundo Gharibabadi, o estoque não será transferido para fora do território iraniano como parte de um eventual acordo.

As exigências dos dois lados continuam distantes. Teerã quer que os Estados Unidos encerrem o bloqueio naval e ofereçam garantias de alívio das sanções econômicas e descongelamento de ativos iranianos antes de novas negociações formais. Washington, por sua vez, exige restrições adicionais ao programa nuclear do país.

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O bloqueio americano tem agravado a situação econômica iraniana ao dificultar as exportações de petróleo e a importação de produtos essenciais. A inflação chegou a aproximadamente 90%, aumentando a pressão sobre o governo de Teerã.

Em meio ao impasse, veículos estatais iranianos indicaram que o país pretende estimular embarcações a atravessar o bloqueio. Em declaração publicada no domingo, a agência Tasnim afirmou que o Irã não aceitará indefinidamente as restrições impostas pelos Estados Unidos e que tentará rompê-las.

A possibilidade de uma nova escalada militar, portanto, permanece no horizonte. Embora Trump tenha sinalizado disposição para prolongar as negociações, as ameaças contra embarcações iranianas e a distância entre as exigências de Washington e Teerã mostram que um acordo ainda está longe de ser alcançado.