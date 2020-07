Dados sobre Covid-19 serão enviados ao governo Trump ao invés do CDC

O governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ordenou nesta quarta-feira, 15, que hospitais enviassem todos os dados sobre pacientes com coronavírus diretamente para Washington, passando por cima dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Profissionais da área da saúde temem que as informações sejam politizadas, ou até escondidas da população, diz o jornal americano The New York Times.

Michael Caputo, secretário assistente de assuntos públicos do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, afirmou em comunicado que o país precisa de um “novo sistema de dados mais rápido e completo para derrotar o coronavírus”. A partir de agora, o departamento – não o CDC – fica responsável pelos relatórios diários sobre pacientes, número de leitos e ventiladores e outros dados sobre a pandemia.

“Hoje, o CDC tem pelo menos uma semana de atraso em relatar dados de hospitais e os Estados Unidos exigem isso em tempo real”, disse Caputo, enfatizando que o sistema atual é inadequado. A agência, que faz parte do departamento, ainda deve participar da linha de fluxo dos dados, segundo ele, apesar de não estar mais no controle.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

O novo banco de dados não é aberto ao público, o que poderia afetar o trabalho de pesquisadores e autoridades de saúde que dependem dos dados do CDC para fazer projeções, reporta o Times. Caputo, por sua vez, disse que a agência teria acesso ao novo sistema do departamento e continuaria divulgando os dados.

Continua após a publicidade

Segundo o especialista Sanjay Gupta, ouvido pela emissora CNN, a mudança não tem lógica e “vai gerar mais opacidade” dos dados sobre a Covid-19, doença respiratória causada pelo vírus.

Já o médico Richard Besser, ex-diretor interino do CDC, disse nesta quarta-feira que ele teme que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos possa politizar os dados – “e essa é a última coisa que você deseja”, afirmou. Para ele, os sistemas de informação precisam ser modernizados, mas sem passar por cima da agência.

Profissionais da saúde há muito expressam preocupação com a politização da ciência pelo governo Trump, especialmente durante a pandemia de coronavírus, que já matou mais de 136.000 pessoas nos Estados Unidos. Na terça-feira 14, quatro ex-diretores do CDC denunciaram as tentativas da Casa Branca de deturpar as diretrizes da agência em um artigo no jornal The Washington Post.

Referindo-se à recomendação do CDC contra a reabertura imediata de escolas, após Trump afirmar que “vai pressionar” governadores a retomarem as aulas, os ex-diretores escreveram que “o governo repetidamente levantou dúvidas sobre as recomendações e o papel da agência em informar e orientar a resposta à pandemia do país”.

Continua após a publicidade

“A única razão válida para alterar as diretrizes divulgadas é a nova informação e a nova ciência – não a política”, diz o artigo. “Infelizmente, a ciência sólida está sendo desafiada com tiros partidários, semeando confusão e desconfiança em um momento em que o povo americano precisa de liderança, conhecimento e clareza”, completa. Além da Covid-19, seria preciso combater políticos que tentam “minar o CDC”.

No Brasil, o governo de Jair Bolsonaro já chegou a omitir dados relacionados à pandemia no país, mas recuou após a repercussão negativa da decisão do Ministério da Saúde em exibir apenas informações colhidas no período de 24 horas.

No dia 9 de junho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Ministério da Saúde voltasse a divulgar o número total de casos confirmados e de mortes por Covid-19 diariamente no site da pasta.