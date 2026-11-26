O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, agradeceu às manifestações de solidariedade e às homenagens recebidas por seu aniversário de 64 anos em uma publicação feita na noite de segunda-feira, 23, em seu perfil no X. Foi o primeiro aniversário do venezuelano desde que foi capturado por forças americanas, em 3 de janeiro, durante uma operação militar em Caracas que também deteve sua mulher, a deputada Cilia Flores. Atualmente, o casal está preso em Nova York, nos Estados Unidos.

Na publicação, intitulada “Obrigado infinitamente! Nos une um amor infinito”, o venezuelano agradeceu aos pais, Teresa de Jesús Moros de Maduro e Nicolás de Jesús Maduro García, pela vida, além de mencionar a família e o que chamou de “povo bonito e solidário”. Segundo ele, as manifestações de carinho chegaram de diferentes regiões do país. “Eu os senti em cada felicitação, de cada canto da nossa terra, de cada comuna da pátria, do coração das famílias e da alma de cada um de vocês”, escreveu.

O ex-presidente também se dirigiu aos apoiadores no exterior e reconheceu as manifestações de solidariedade recebidas de diferentes partes do mundo. “Aos movimentos solidários e a tanta gente nobre em todas as partes da Venezuela e do mundo, obrigado pelas canções, pelos poemas e pelas palavras de esperança que nos dedicaram. Em cada uma dessas expressões, Cilia e eu sentimos seu apoio firme e perseverante”, afirmou.

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O texto terminou com referências religiosas e uma saudação assinada em conjunto com Flores. “Sigamos unidos no mais elevado e sagrado do nosso espírito. Deus está conosco hoje, amanhã e sempre. Cilia e eu os abraçamos na imensidão do nosso ser divino”, concluiu.

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Na véspera do aniversário, no domingo, 22, Maduro já havia divulgado outra mensagem, intitulada “Renascer com fé, reconciliação e serviço”, na qual defendeu a paz social e a superação das divisões políticas no país. Desde a prisão, suas manifestações públicas têm sido marcadas por referências religiosas. Em reportagem exclusiva, o Brasil de Fato divulgou a relação de livros recebidos pelo venezuelano na cadeia, entre eles a Torá, o Talmud, a Bíblia e encíclicas do papa Francisco.

Salsa, bolo e pedidos de liberdade

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Enquanto o ex-presidente passava a data sob custódia americana, apoiadores do chavismo organizaram celebrações em Caracas. Militantes se concentraram no tradicional bairro de 23 de Enero, nas proximidades do Quartel da Montanha, onde estão os restos mortais do ex-presidente Hugo Chávez. A programação incluiu apresentações de um grupo de salsa e bolo de aniversário.

A mobilização foi convocada pelo filho de Maduro, o deputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele defendeu as homenagens como uma demonstração de resistência política. “É preciso celebrar a vida, que estamos aqui, que ele está vivo e que aqui está o povo de Simón Bolívar, o povo de Hugo Chávez de pé, com seus sonhos intactos e com suas bandeiras de luta intactas”, declarou.

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O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), legenda governista, também divulgou um vídeo do ex-presidente e voltou a denunciar sua detenção. “Embora tentem mantê-lo longe, sequestrado em uma prisão em Nova York, jamais conseguirão arrancar-lhe a alma nem apagar seu legado no coração do povo venezuelano”, afirmou a sigla.



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Defesa de Maduro contesta processo nos EUA

A próxima audiência judicial de Maduro e Cilia Flores está prevista para 17 de dezembro. Na ocasião, a Justiça americana deverá examinar os argumentos da defesa para tentar derrubar o processo com base no princípio da imunidade soberana, que estabelece proteções jurídicas a chefes de Estado diante de ações judiciais em tribunais estrangeiros.

O casal foi capturado durante a operação militar americana em território venezuelano, em janeiro. Desde então, a ação de Washington tem provocado questionamentos sobre sua legalidade e repercussões nas relações diplomáticas.