Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Mundo

Da prisão, Maduro se manifesta sobre início de diálogo entre Delcy e oposição venezuelana

Primeira reunião presencial entre as partes está marcada para a próxima semana, em Caracas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 11h33 | Atualizado em 3 ago 2026, 13h04
O presidente deposto da Venezuela, Nicolas Maduro, durante uma reunião na Assembleia Nacional em Caracas em 22 de agosto de 2025.
O presidente deposto da Venezuela, Nicolas Maduro, durante uma reunião na Assembleia Nacional em Caracas em 22 de agosto de 2025. (JUAN BARRETO/AFP)
Continua após publicidade
Da prisão, Maduro se manifesta sobre início de diálogo entre Delcy e oposição venezuelana Priorizar nos meus resultados Google

Sete meses após ser capturado em Caracas e levado para uma prisão nos Estados Unidos, o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, manifestou apoio no domingo, 2, ao início das negociações entre representantes do governo interino de Delcy Rodríguez e da oposição apoiada por Washington. A primeira reunião presencial entre as partes está marcada para a próxima semana, em Caracas. 

Em uma mensagem publicada em sua conta no Telegram, Maduro falou em um “renascimento nacional” baseado no respeito à diversidade e na inclusão. 

“Falar de um RENASCIMENTO NACIONAL como meta comum é falar de respeito mútuo na diversidade, de inclusão de todos e todas (…) Saudamos todo caminho de diálogo que ajude a consolidar a paz, a convivência e o reencontro entre os venezuelanos”, diz a mensagem do ex-líder venezuelano.

Siga

As negociações ocorrem em meio à pressão exercida pelos Estados Unidos sobre o governo interino de Delcy Rodríguez, que assumiu o poder após a deposição de Maduro e estreitou os laços com Washington, que controla efetivamente as exportações do petróleo venezuelano. O governo americano defende que o diálogo abra caminho para a realização de eleições na Venezuela.

Continua após a publicidade

O encontro previsto para a próxima semana será a primeira rodada presencial de diálogo entre representantes do governo interino e um grupo de opositores desde a queda de Maduro. As discussões terão como foco a assistência às vítimas do duplo terremoto que devastou o país em 24 de junho, o fortalecimento da democracia e as garantias e direitos políticos.

“Façamos de agosto um mês de conquistas extraordinárias, solidariedade comprometida, diálogo sincero e renascimento espiritual para a Venezuela”, conclui o texto de Maduro.

Continua após a publicidade

A principal líder da oposição, María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, não participará das negociações, embora tenha afirmado que não pretende impedir o avanço do processo.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Continua após a publicidade

Captura e acusações

Maduro, 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, estão detidos em uma prisão no Brooklyn desde a operação militar dos Estados Unidos e aguardam julgamento por tráfico de drogas e outras acusações. No total, são quatro: conspiração para cometer “narcoterrorismo”, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos explosivos.

O julgamento do casal está marcado para começar em 1º de junho de 2027, segundo decisão de um tribunal federal de Nova York anunciada no fim de julho. Desde sua primeira audiência na Justiça americana, Maduro sustenta que foi “sequestrado” e afirma ser um “prisioneiro de guerra”.

Continua após a publicidade

As forças militares americanas capturaram o casal em Caracas em 3 de janeiro, em uma rápida operação que combinou forças navais, aéreas e terrestres para depor o homem que governava a Venezuela desde 2013.

Publicidade
TAGS:
Delcy Rodríguez
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Oposição
Venezuela
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).