Custo do Brexit será quatro vezes maior no Reino Unido do que na UE

O golpe econômico desferido pelo Brexit será quatro vezes maior no Reino Unido do que na União Europeia, de acordo com as últimas previsões feitas por Bruxelas.

Um mês após o início do novo relacionamento, a comissão europeia disse que a saída do Reino Unido nos termos acordados pelo governo de Boris Johnson geraria uma perda no produto interno bruto (PIB) até o final de 2022 de cerca de 2,25% no país, em comparação com a adesão contínua. Em contraste, o acerto para a UE é estimado em cerca de 0,5% de perda no mesmo período.

Equivalente à perda de produção econômica de mais de 40 bilhões de euros em dois anos, a comissão disse que, embora danos piores tenham sido evitados graças ao acordo comercial de 11 horas assinado em dezembro, barreiras substanciais ao comércio ainda permaneceram e viriam com um custo mais pesado para a Grã-Bretanha.

“Embora o FTA [acordo de livre comércio] melhore a situação em comparação a um resultado sem acordo comercial entre a UE e o Reino Unido, ele não pode chegar perto dos benefícios das relações comerciais proporcionadas pela adesão à UE”, disse a comissão em sua previsão econômica de inverno.

A maioria dos economistas tradicionais já previu que o Brexit será um sucesso maior para a economia do Reino Unido do que para a UE. No entanto, os números compilados pela comissão representam as primeiras estimativas oficiais da UE feitas desde que o acordo foi fechado.

A previsão é feita no momento em que o governo do Reino Unido está sob crescente pressão por causa dos atrasos no comércio internacional após um mês das novas regras, com grupos empresariais alertando que mais interrupções são esperadas à medida que mais novos controles de fronteira entrem em vigor no final desta primavera.

O acordo feito entre Londres e Bruxelas incluiu a manutenção de tarifas zero – impostos sobre a venda de mercadorias através das fronteiras – entre o Reino Unido e a UE. No entanto, as empresas enfrentaram custos adicionais e atrasos com a nova papelada, verificações alfandegárias e confusão sobre o novo sistema.

A comissão disse que o “choque comercial” dessas chamadas barreiras não tarifárias equivale a um imposto sobre as importações no valor de 10,9% para a UE e 8,5% para o Reino Unido. Ele disse que havia um impacto maior no crescimento de países com uma maior participação no comércio de bens com a UE – como a Irlanda – e que a falta de um acordo sobre serviços – que representam 80% da economia do Reino Unido – prejudicaria o Reino Unido, bem como as nações da UE onde fazer negócios no setor de serviços com a Grã-Bretanha era mais importante.

No entanto, disse que o acordo comercial de última hora ajudou a reduzir o efeito negativo em cerca de um terço para a UE e um quarto para o Reino Unido em comparação com um cenário sem acordo e revertendo para os termos da Organização Mundial do Comércio.

As previsões econômicas do inverno 2021 indicam que a economia da UE crescerá 3,7% em 2021 e 3,9% em 2022, ao passo que o impacto de medidas de bloqueio mais severas no início de 2021 dará lugar a uma recuperação alimentada por vacinas no final do ano. Ele disse que a economia da UE deve retornar aos níveis pré-pandêmicos em 2022, mais cedo do que se pensava anteriormente, mas acrescentou que levaria mais tempo para algumas nações do que para outras.

As economias da Itália e da Espanha não devem retornar aos níveis anteriores à crise até depois de 2022, já que os países com maior dependência do turismo, principalmente no sul da Europa, sofrem com um retorno mais lento das viagens internacionais.

O Banco da Inglaterra prevê um crescimento de 5% no Reino Unido em 2021 e de 7,25% em 2022, com o PIB voltando aos níveis anteriores à Covid-19 no final do ano. Isso, segundo ele, seria mais rápido do que a UE graças a um melhor progresso na administração da vacina da Covid-19.