Cirurgião gravou iniciais do nome no fígado de pacientes

Um cirurgião britânico se declarou culpado por ter gravado as iniciais de seu nome no fígado de dois pacientes durante transplantes. Simon Bramhall, de 53 anos, admitiu nesta quarta-feira à Corte de Birmingham, na Inglaterra, ter cometido o ato em duas operações em 2013 e responderá em liberdade pelo crime de agressão até o anúncio da sentença, em 12 de janeiro.

Bramhall ganhou notoriedade em 2010 no Reino Unido ao realizar um transplante bem-sucedido usando um fígado recuperado um acidente aéreo na área de Birmingham. Em fevereiro e maio de 2013, ele usou plasma de argônio, empregado durante cirurgias para parar o sangramento de órgãos, para assinar as letras ‘SB’ no fígado de pacientes.

O médico foi suspenso da unidade de Birmingham do hospital Queen Elizabeth em 2013 ao ser denunciado por um companheiro, que observou as iniciais de Bramhall nos órgãos em processos pós-operatórios. No ano seguinte, o cirurgião renunciou à posição. O Conselho de Medicina britânico advertiu formalmente Bramhall em fevereiro, mas não cassou sua licença, alegando que “o incidente em si não é tão sério a ponto para requerer restrições ao seu registro”.

Acredita-se que o plasma de argônio, apesar do uso inadequado para marcar o órgão nos incidentes, não causa danos ao fígado e desaparecem naturalmente com o passar do tempo. O promotor do caso, Tony Badenoch, considera que a atitude de Bramhall “não é apenas eticamente errada como também criminalmente”, informa o jornal The Guardian. “Trata-se do uso de força ilegal sobre pacientes que estavam anestesiados”, acrescentou.