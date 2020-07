Cuba anuncia ausência de transmissão local pela primeira vez em 4 meses

Cuba anunciou neste domingo, 19, que não houve nenhum novo caso de Covid-19 no país pela primeira vez em 130 dias. A informação foi dada pelo chefe de epidemiologia do Ministério da Saúde Pública, Francisco Duran, em um pronunciamento transmitido em rede nacional. No dia anterior, apenas um novo caso foi notificado.

Desde o início da pandemia, o país caribenho é alvo de elogios por ter conseguido conter o avanço do novo coronavírus. Ao todo, 87 pessoas morreram e 2.445 testaram positivo para a doença. Há cerca de um mês, no entanto, a maior parte da ilha, que abriga 11,2 milhões de habitantes, tem sido considerada “livre” do vírus.

Cerca de 2,2 milhões de cubanos que vivem em Havana, capital do país, permanece na primeira fase da reabertura, na qual é possível usar transporte público, ir à praia e aos centros de recreação. Ainda assim, Duran pediu que a população não deixe de respeitar as medidas de distanciamento social. “Eu sempre as pessoas ficarem em casa, mas sei que muitas optar por ir à praia”, disse.

Com Reuters