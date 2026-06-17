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Cuba acelera abertura ao setor privado em tentativa de conter colapso econômico

Partido Comunista discute ampliação de investimentos, redução do tamanho do Estado e novas concessões ao capital privado em meio à pior crise da ilha em décadas

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 17h48
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, diz estar pronto para defender o país dos Estados Unidos durante o 65º aniversário da vitória da invasão na Baía dos Porcos
O presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (ADALBERTO ROQUE/AFP)
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Sob pressão da pior crise econômica enfrentada pela ilha em décadas, a cúpula do Partido Comunista de Cuba se reúne nesta quarta-feira, 17, para discutir um pacote de reformas que amplia o espaço para a iniciativa privada, busca atrair investimentos de cubanos residentes no exterior e prevê a redução do tamanho do Estado.

As medidas, apresentadas pelo presidente Miguel Díaz-Canel como as mais significativas dos últimos anos, podem começar a ser aprovadas já nesta quinta-feira, 18, pela Assembleia Nacional. O governo afirma que as mudanças são necessárias para enfrentar o agravamento da situação econômica, marcada por escassez de alimentos, combustível e medicamentos, além de apagões frequentes em várias regiões do país.

Uma das propostas envolve a ampliação das atividades permitidas ao setor privado. Desde 2021, Cuba autoriza a atuação de pequenas e médias empresas particulares, que passaram a ocupar um papel crescente na economia da ilha. Agora, segundo Díaz-Canel, a intenção é abrir “a mais ampla gama possível” de setores para a iniciativa privada.

O plano também prevê incentivos para a entrada de capital de cubanos que vivem no exterior, com condições semelhantes às oferecidas a investidores estrangeiros, além da redução da máquina pública por meio da diminuição do número de ministérios e funcionários estatais.

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Apesar da guinada, parte das medidas retoma promessas já anunciadas anteriormente, como a concessão de maior autonomia às empresas estatais, que ainda respondem por cerca de 80% da atividade econômica cubana.

As discussões acontecem em meio ao agravamento das dificuldades enfrentadas pela população. Além da escassez de produtos básicos, o país convive com longos cortes de energia e uma deterioração acelerada das condições de vida.

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O governo cubano atribui grande parte da crise ao embargo econômico mantido pelos Estados Unidos há mais de seis décadas e ao bloqueio petrolífero imposto por Trump em janeiro. As restrições norte-americanas dificultam o acesso da ilha a crédito internacional, investimentos e fontes de financiamento, além de desencorajarem empresas estrangeiras a operar no país por receio de punições americanas.

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TAGS:
crise econômica
Cuba
Donald Trump
Estados Unidos
Miguel Díaz-Canel
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