Cruzeiro americano que oferecia volta ao mundo e ‘residência’ no mar é apreendido em Singapura
Empresa precisou encerrar operações por encarecimento do combustível devido à guerra no Irã e mandou passageiros descerem no Camboja
As autoridades de Singapura apreenderam o navio de cruzeiro MV Odyssey, operado por uma empresa dos Estados Unidos, que oferecia a aposentados um modelo de vida “permanente” no mar. A embarcação de 195 metros foi detida por ordem judicial depois de desembarcar seus passageiros no Camboja por falta de dinheiro para encher os tanques devido à alta no preço daos combustíveis.
A ação em Singapura ocorreu após mais de 200 passageiros, em sua maioria americanos, e 156 tripulantes ficarem retidos na cidade portuária de Sihanoukville, no Camboja. Em 27 de outubro, com apenas algumas horas de aviso prévio, a operadora do cruzeiro, Villa Vie Residences, desembarcou todos os passageiros alegando que preços salgados havia tornado as operações insustentáveis.
A empresa, sediada na Flórida, atribuiu o encarecimento às tensões da guerra com o Irã e informou que o custo mensal de combustível por cabine na Ásia saltou de US$ 1.800 para até US$ 8.000. Segundo o jornal local Straits Times, a operadora devia cerca de US$ 500 mil em pagamentos de combustível. O fundador e presidente executivo da empresa, Mikael Petterson, afirmou que a embarcação agora passou a ser operada pelos credores.
Promessa de vida no mar
O projeto prometia um “novo modelo de vida global no mar”, vendendo residências e cabines permanentes com preços entre US$ 120.000 e US$ 440.000. No entanto, a viagem de volta ao mundo enfrentou dificuldades desde o início, acumulando inclusive um atraso de quatro meses na partida inicial em Belfast, Irlanda do Norte, ocorrida em outubro de 2024.
Hóspedes relataram ter notado sinais de problemas financeiros ao longo do trajeto, chegando a arrecadar dinheiro extra para combustível. O escritor Randy Cassingham, que morava no navio, contou ao jornal britânico The Guardian que os residentes ainda organizaram uma vaquinha de US$ 100 por pessoa para ajudar os tripulantes de menor patente após o desembarque forçado. Ele acrescentou que poucos esperavam reaver os valores investidos nas cabines, cientes da crise financeira contínua da empresa.
Após a interrupção da viagem, alguns passageiros permaneceram no Camboja para entender o que fariam dali pra frente. Os criadores de conteúdo Lanette Canen e Johan Bodin, que registravam a vida a bordo no YouTube, relataram que o destino do navio estava sob decisão bancária em um vídeo publicado na semana passada. Embora o motivo específico da ordem judicial não tenha sido detalhado, Singapura é um centro marítimo global onde é comum navios com impasses comerciais aportarem para a resolução de disputas financeiras.