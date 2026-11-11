Cruzeiro americano que oferecia volta ao mundo e ‘residência’ no mar é apreendido em Singapura

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O navio de cruzeiro MV Odyssey, que oferecia um modelo de vida “permanente” no mar, foi apreendido em Singapura. A embarcação, operada por uma empresa dos EUA, deixou mais de 200 passageiros e 156 tripulantes retidos no Camboja, alegando falta de dinheiro para combustível devido à alta dos preços. O projeto, que vendia cabines caras, enfrentava problemas desde o início.

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As autoridades de Singapura apreenderam o navio de cruzeiro MV Odyssey, operado por uma empresa dos Estados Unidos, que oferecia a aposentados um modelo de vida “permanente” no mar. A embarcação de 195 metros foi detida por ordem judicial depois de desembarcar seus passageiros no Camboja por falta de dinheiro para encher os tanques devido à alta no preço daos combustíveis.

A ação em Singapura ocorreu após mais de 200 passageiros, em sua maioria americanos, e 156 tripulantes ficarem retidos na cidade portuária de Sihanoukville, no Camboja. Em 27 de outubro, com apenas algumas horas de aviso prévio, a operadora do cruzeiro, Villa Vie Residences, desembarcou todos os passageiros alegando que preços salgados havia tornado as operações insustentáveis.

A empresa, sediada na Flórida, atribuiu o encarecimento às tensões da guerra com o Irã e informou que o custo mensal de combustível por cabine na Ásia saltou de US$ 1.800 para até US$ 8.000. Segundo o jornal local Straits Times, a operadora devia cerca de US$ 500 mil em pagamentos de combustível. O fundador e presidente executivo da empresa, Mikael Petterson, afirmou que a embarcação agora passou a ser operada pelos credores.

Promessa de vida no mar

O projeto prometia um “novo modelo de vida global no mar”, vendendo residências e cabines permanentes com preços entre US$ 120.000 e US$ 440.000. No entanto, a viagem de volta ao mundo enfrentou dificuldades desde o início, acumulando inclusive um atraso de quatro meses na partida inicial em Belfast, Irlanda do Norte, ocorrida em outubro de 2024.

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Hóspedes relataram ter notado sinais de problemas financeiros ao longo do trajeto, chegando a arrecadar dinheiro extra para combustível. O escritor Randy Cassingham, que morava no navio, contou ao jornal britânico The Guardian que os residentes ainda organizaram uma vaquinha de US$ 100 por pessoa para ajudar os tripulantes de menor patente após o desembarque forçado. Ele acrescentou que poucos esperavam reaver os valores investidos nas cabines, cientes da crise financeira contínua da empresa.

Após a interrupção da viagem, alguns passageiros permaneceram no Camboja para entender o que fariam dali pra frente. Os criadores de conteúdo Lanette Canen e Johan Bodin, que registravam a vida a bordo no YouTube, relataram que o destino do navio estava sob decisão bancária em um vídeo publicado na semana passada. Embora o motivo específico da ordem judicial não tenha sido detalhado, Singapura é um centro marítimo global onde é comum navios com impasses comerciais aportarem para a resolução de disputas financeiras.