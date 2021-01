Criticado por minimizar o vírus, presidente do México está com Covid-19

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, 67 anos, informou neste domingo 24 estar infectado pela Covid-19. Nas redes sociais, o mandatário disse que seus sintomas são leves e que se sente otimista.

“Lamento informar que estou infectado com Covid-19. Os sintomas são leves, mas já estou sob tratamento médico”, relatou López Obrador em uma breve mensagem em sua conta oficial no Facebook. O presidente teve problemas cardíacos que o obrigaram a ser internado em 2013 e sofre de hipertensão.

Durante toda a pandemia, López Obrador tem sido criticado por questionar as medidas de segurança contra o vírus e por minimizar a gravidade da pandemia. O presidente também não usa máscara em lugares públicos e só foi visto usando-a em viagens de avião.

Após o diagnóstico, o presidente nomeou a secretária do Interior, Olga Sánchez, para substituí-lo em sua conferência de imprensa nesta semana. “Estarei ciente dos assuntos públicos do Palácio Nacional. Por exemplo, amanhã participarei de uma ligação com o presidente [da Rússia] Vladimir Putin”, disse.

O diagnóstico de Obrador acontece em meio a uma nova alta de contágio pelo novo coronavírus no México. O país se aproxima das 150.000 mortes e tem registrado mais de 1.000 óbitos por dia neste mês de janeiro.

O México é o quarto país com mais mortes no mundo, atrás de Índia, Brasil e Estados Unidos. O país começou a vacinação majoritariamente com a vacina de Pfizer/BioNTech. Há duas semanas, também aprovou a vacina de Oxford/AstraZeneca.

(Com AFP)