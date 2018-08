Cristina Kirchner vai à Justiça por escândalo de propinas na Argentina

A ex-presidente e atual senadora da Argentina Cristina Kirchner compareceu nesta segunda-feira (13) diante de um tribunal em Buenos Aires após ser intimada a depor em um processo que investiga a existência de uma rede de propinas de empresários a funcionários do kirchnerismo.

Kirchner denunciou um plano político, judicial e midiático contra líderes progressistas da América Latina.

“É a nova estratégia regional para proscrever dirigentes, movimentos e forças políticas que ampliaram direitos e permitiram tirar da pobreza milhões de pessoas durante a primeira década e meia do século XXI”, disse ela, para desafiar o juiz Claudio Bonadio e o promotor Carlos Stornelli, encarregados do caso.

Kirchner chegou sorridente e saudando as câmeras, acompanhada por dois dirigentes sociais e políticos, Eduardo Valdés e Juan Grabois, próximos ao papa Francisco. A ex-presidente permaneceu cerca de uma hora no tribunal.

Cristina Kirchner é acusada de envolvimento no “Escândalo dos Cadernos”, junto com ex-funcionários de seu governo e mais de 20 grandes empresários argentinos, por supostos pagamentos de subornos ou financiamento ilegal de campanhas eleitorais. O promotor diz que ela é a “chefe de uma associação criminosa”.

Ao desafiar mais uma vez o juiz que conduz cinco das seis ações judiciais nas quais está imputada, Kirchner disse que o processo “é uma decisão política do Poder Judiciário, em sua mais alta expressão, em coordenação com o Poder Executivo (do presidente Mauricio Macri) e os meios hegemônicos, para ungir Bonadio como braço de perseguição contra a minha pessoa”.

Bonadio está à espera de uma decisão do Senado para ordenar um mandato de busca na casa de Kirchner. Segundo a acusação, a residência de Kirchner em Buenos Aires servia como ponto de entrega de sacolas com dólares em espécie. Grandes empresários argentinos teriam dado o dinheiro em troca de favorecimento em obras públicas.

As acusações foram feitas a partir do depoimento do ex-motorista Oscar Centeno, que teria realizado várias das viagens de entrega de dinheiro ilícito entre 2005 e 2015. Outros lugares mencionados são a sede do governo (Casa Rosada) e a residência presidencial de Olivos.

Centeno, que trabalhou para o então vice-ministro de Planejamento, Roberto Baratta, entregou à Justiça um detalhado caderno dos percursos que fez durante 10 anos carregado de milhões de dólares.

Essas anotações serviram como base para a revelação do “Escândalo dos Cadernos”. O processo judicial foi aberto, há 20 empresários envolvidos e oito ex-funcionários kirchneristas na prisão.

‘Perseguição’

A populista Cristina Kirchner denuncia que sofre uma “perseguição política” e, nesta segunda, apontou diretamente para o presidente Mauricio Macri.

“Desde a posse do engenheiro Mauricio Macri como presidente, fui submetida a uma múltipla perseguição judicial, comparável apenas com a que foi feita nos tempos em que estava suspensa a vigência da Constituição Nacional”, continuou Kirchner no texto que entregou ao tribunal.

Kirchner está amparada pela imunidade parlamentar, o que significa que pode ser acusada e condenada. Mas não pode ser detida, a menos que o Congresso retire a sua imunidade.

Bonadio investiga Cristina Kirchner em vários outros casos, como a venda de dólar futuro e a assinatura de um acordo com o Irã, vinculado com atentado em 1994 contra a associação mutual judaica Amia.

(Com AFP e EFE)